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Астролог розкрила ідеальні подарунки на День святого Валентина для всіх знаків

Астролог розкрила ідеальні подарунки на День святого Валентина для всіх знаків

Київ • УНН

 • 141078 перегляди

Професійний астролог Ксенія Базиленко склала докладний гід з вибору подарунків до Дня святого Валентина. Рекомендації ґрунтуються на стихіях знаків зодіаку та їхніх індивідуальних уподобаннях.

Наближається свято кохання - День святого Валентина, яке відбудеться 14 лютого. Які ж подарунки краще зробити, щоб ощасливити свою кохану людину? Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН дала рекомендації щодо вибору подарунків залежно від знаків зодіаку, розділених за стихіями.

Стихії та їхній вплив на вибір подарунків

Існує чотири стихії: вода, вогонь, повітря і земля. Кожна з них несе свою унікальну енергію і силу, що формує бажання і потреби.

Стихія Вогню (Овен, Лев, Стрілець)

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Ця стихія символізує яскравість, пристрасть та енергію. Представники цієї стихії: овен, лев і стрілець - вирізняються емоційністю, пристрасністю і бажанням бути в центрі уваги. Вони люблять проявляти вогонь у стосунках і вимагають яскравості в подарунках.

Овен

Обожнює великі яскраві букети квітів і красиві прикраси.

Їм важливий рух і активність, тому підійдуть подарунки, пов'язані зі спортом або екстремальними розвагами.

Гаджети, сучасні телефони та аксесуари для їхнього робочого столу ідеально впишуться в їхнє динамічне життя.

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Лев

Любить розкіш і ексклюзивність. Ювелірні прикраси, брендові аксесуари, рідкісні предмети мистецтва - те, що їм потрібно.

Можна подарувати квитки на VIP-заходи, прем'єри або концерти, щоб вони могли блищати.

Стрілець

Жадає свободи і нових знань, тому подорожі, дорогі книжки та оплачені курси стануть ідеальним вибором.

Вони не відмовляться від красивих букетів квітів і розкішних подарунків.

Стихія Повітря (Близнюки, Терези, Водолій)

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Ця стихія пов'язана зі свободою, комунікацією і творчістю. Представники повітряної стихії обожнюють легкість у спілкуванні та цінують інтелектуальні й естетичні подарунки.

Близнюки

Це неймовірно допитливі та комунікабельні натури, які оцінять книжки, онлайн-курси та дорогі гаджети.

Аксесуари для сучасних технологій і квитки на культурні заходи теж припадуть їм до душі.

Якщо хочете їх по-справжньому здивувати, подаруйте автомобіль - адже вони обожнюють швидкість.

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Терези

Терези мають витончений смак і люблять все красиве. Їх потішать предмети мистецтва, елегантні прикраси та брендові речі.

Вони будуть раді відвідуванню театрів, виставок і поїздок у мальовничі місця.

Водолій

Незалежні та оригінальні, вони жадають інновацій. Сучасні технологічні новинки, гаджети та розумні пристрої - їхня стихія.

Підійдуть сертифікати на унікальні враження, курси астрології та індивідуальні прогнози.

Стихія Землі (Телець, Діва, Козеріг)

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Практичність, раціональність і любов до якісних речей визначають представників цієї стихії. Вони цінують те, що приносить комфорт і користь.

Телець

Практичні, але люблять багатство. Будь-які предмети для дому, м'які пледи, посуд і аксесуари для кухні будуть чудовим подарунком.

Вони обожнюють готувати і смачно поїсти, тому солодощі та делікатеси - безпрограшний варіант.

Не забудьте про живі квіти в горщиках, такі як орхідеї, або сертифікати на СПА-процедури.

Діва

Практичні й організовані, діви люблять функціональні подарунки: органайзери, планери, канцелярське приладдя та побутову техніку.

Також їх потішать курси із саморозвитку або професійної тематики.

Козеріг

Складно догодити, але якщо подарунок буде максимально практичним, ви підкорите їхнє серце. Предмети для офісу, якісний одяг або щось практичне для дому - все це підійде.

Вони оцінять ювелірні прикраси з натуральним камінням, антикваріат.

Стихія Води (Рак, Скорпіон, Риби)

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Емоційність і романтика - основа їхніх уподобань. Для них важлива атмосфера і символічність подарунків.

Рак

Чуттєві та сімейні раки обожнюють затишок і символізм. Подарунки повинні мати емоційне значення.

М'які пледи, подушки, символічні плюшеві ведмедики, красивий посуд, фоторамки або альбоми для сімейних фотографій - ідеальні варіанти.

Етнічні прикраси, антикваріат, сувеніри та солодощі доповнять подарунковий набір.

Скорпіон

Загадкові і пристрасні скорпіони віддають перевагу подарункам з глибоким змістом: ювелірні прикраси, книги або фільми з психологічним або містичним сюжетом.

Підійдуть предмети містичного характеру - таро, арома-свічки або сертифікати на екстремальні розваги.

Якщо бюджет дозволяє, подаруйте їм спортивну машину.

Риби

Мрійливі й чутливі, риби оцінять усе, що пов'язано з мистецтвом і духовністю. Співочі чаші, аромалампи, килимки для йоги - все це створить для них ідеальну атмосферу.

Підійдуть красиві аксесуари, романтичні прикраси з містичною символікою і сертифікати на СПА.

Вони обожнюють воду, тому набори для ванни, ароматичні солі та олії стануть чудовим подарунком.

Вибір подарунка на День святого Валентина - це можливість показати, наскільки добре ви знаєте свою кохану людину. Підійдіть до вибору з душею, створіть романтичну атмосферу, і ваш подарунок залишить незабутні емоції!

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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