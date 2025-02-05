Розрив дружніх стосунків: чому виникає та як з цим боротися

Дитячі переконання про те, що дружба є вічною, поступаються реаліям дорослого життя, де розставання з близькими людьми іноді неминуче. Важливо розуміти, що завершення дружби — це абсолютно нормальний етап життєвого шляху. Платформа всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" розповіла, що чому закінчується дружба та яке пережити, пише УНН.

У дитинстві ми вірили, що дружба триває вічно. Але дорослішаючи, розуміємо: іноді вона завершується. Це нормально, хоч іноді дуже боляче - йдеться у дописі.

Причини, чому закінчується дружба:

• втрата спільних інтересів або цінностей

• нові стосунки, робота, переїзд

• токсична поведінка або втрата довіри

Люди змінюються. І те, що повʼязувало вас раніше, перестає працювати або влаштовувати. Ти тепер інший, а можливо, — твій друг / подруга. "Нам тепер не по дорозі", - цю частину життя складно, але важливо прийняти, щоб рухатися далі, - йдеться у повідомленні.

Як допомогти собі пережити розрив дружби?

Дозволь собі відчувати:

Біль, сум, розчарування, образу чи злість.

Проживи ці емоції, але не застрягай в них надовго. Не применшуй своїх почуттів.

"До побачення" може бути дуже болісним, адже ти прощаєшся не тільки з людиною, але й з частиною себе — тим, яким був поряд з нею.

Не звинувачуй себе

Не бери на себе всю відповідальність.

Завершення стосунків - це завжди двосторонній процес. Найімовірніше, це не сталося випадково.

Згадай, що було перед тим, як ви припинили спілкуватися - свої думки та почуття, випадки, які тебе турбували.

Це дасть змогу побачити картинку ширше та прийняти те, що відбувається.

Знайди підтримку

Поговори з тим, хто тебе зрозуміє, або звернися до психолога, якщо емоції накривають з головою.

Ми можемо "розійтися" з другом, але за рогом нас чекають нові люди, ті, з якими наші цінності будуть збігатися. Будь певен у цьому, як і в тому, що ти в цьому світі не один.

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