Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться
Киев • УНН
Эксперты платформы "Ты как?" объясняют естественные причины завершения дружеских отношений. Специалисты рассказывают, как правильно пережить разрыв дружбы и двигаться дальше.
Детские убеждения о том, что дружба вечна, уступают реалиям взрослой жизни, где расставание с близкими людьми иногда неизбежно. Важно понимать, что завершение дружбы - это абсолютно нормальный этап жизненного пути. Платформа всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» рассказала, почему заканчивается дружба и что пережить, пишет УНН.
В детстве мы верили, что дружба длится вечно. Но взрослея, понимаем: иногда она завершается. Это нормально, хоть иногда очень больно
Причины, почему заканчивается дружба:
- потеря общих интересов или ценностей
- новые отношения, работа, переезд
- токсичное поведение или потеря доверия
Люди меняются. И то, что связывало вас раньше, перестает работать или устраивать. Ты теперь другой, а возможно, - твой друг/подруга. «Нам теперь не по пути», - эту часть жизни сложно, но важно принять, чтобы двигаться дальше,
Как помочь себе пережить разрыв дружбы?
Позволь себе чувствовать:
- Боль, печаль, разочарование, обиду или злость.
- Проживи эти эмоции, но не застревай в них надолго. Не преуменьшай своих чувств.
«До свидания» может быть очень болезненным, ведь ты прощаешься не только с человеком, но и с частью себя - тем, каким был рядом с ним.
- Не вини себя
Не бери на себя всю ответственность.
Завершение отношений - это всегда двусторонний процесс. Скорее всего, это не произошло случайно.
Вспомни, что было перед тем, как вы прекратили общаться - свои мысли и чувства, случаи, которые тебя беспокоили.
Это позволит увидеть картинку шире и принять происходящее.
Найди поддержку
Поговори с тем, кто тебя поймет, или обратись к психологу, если эмоции накрывают с головой.
Мы можем «разойтись» с другом, но за углом нас ждут новые люди, те, с которыми наши ценности будут совпадать. Будь уверен в этом, как и в том, что ты в этом мире не один.
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