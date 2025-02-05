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Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Киев  •  УНН

 • 4746 просмотра

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Эксперты платформы "Ты как?" объясняют естественные причины завершения дружеских отношений. Специалисты рассказывают, как правильно пережить разрыв дружбы и двигаться дальше.

Детские убеждения о том, что дружба вечна, уступают реалиям взрослой жизни, где расставание с близкими людьми иногда неизбежно. Важно понимать, что завершение дружбы - это абсолютно нормальный этап жизненного пути. Платформа всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» рассказала, почему заканчивается дружба и что пережить, пишет УНН.

В детстве мы верили, что дружба длится вечно. Но взрослея, понимаем: иногда она завершается. Это нормально, хоть иногда очень больно

- говорится в заметке.

Причины, почему заканчивается дружба:

- потеря общих интересов или ценностей

- новые отношения, работа, переезд

- токсичное поведение или потеря доверия

Люди меняются. И то, что связывало вас раньше, перестает работать или устраивать. Ты теперь другой, а возможно, - твой друг/подруга. «Нам теперь не по пути», - эту часть жизни сложно, но важно принять, чтобы двигаться дальше,

- говорится в сообщении.

Как помочь себе пережить разрыв дружбы?

 Позволь себе чувствовать:

  • Боль, печаль, разочарование, обиду или злость.
  • Проживи эти эмоции, но не застревай в них надолго. Не преуменьшай своих чувств.

«До свидания» может быть очень болезненным, ведь ты прощаешься не только с человеком, но и с частью себя - тем, каким был рядом с ним.

  • Не вини себя

Не бери на себя всю ответственность.

Завершение отношений - это всегда двусторонний процесс. Скорее всего, это не произошло случайно.

Вспомни, что было перед тем, как вы прекратили общаться - свои мысли и чувства, случаи, которые тебя беспокоили.

Это позволит увидеть картинку шире и принять происходящее.

Найди поддержку

Поговори с тем, кто тебя поймет, или обратись к психологу, если эмоции накрывают с головой.

Мы можем «разойтись» с другом, но за углом нас ждут новые люди, те, с которыми наши ценности будут совпадать. Будь уверен в этом, как и в том, что ты в этом мире не один.

10 тревожных симптомов эмоционального выгорания, которые нельзя игнорировать04.02.25, 18:57 • 28658 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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