П’ять неперевершених прем’єр лютого: що подивитися

Яскраве та безтурботне життя, яке швидко минає, непрості відносини з рідними, заплутані детективні історії, все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані у лютому. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Партенопа (Parthenope) - у 1950 році у галасливому хаосі Неаполя розгортається історія Партенопи, неприборканої як сила природи. Допитлива та розумна дівчина жадібно вбирала в себе усі знання, які могла отримати. Однак люди бачили передусім її красу. Затьмарені нею, вони готові були на будь-що. У не пов'язаних між собою епізодах Партенопа проводить свою юність активно та насичено, зваблюючи, добиваючись свого та граючи людьми. Її агітують стати акторкою та знайомлять з уславленою зіркою, яка в гонитві за в'янучою красою спотворила себе пластичними операціями. Востаннє Партенопа з'являється у 2023 році, літньою жінкою, яка все життя прагнула зрозуміти людей.

Жанр: романтика, драма

Країна: Італія, Франція

Режисер: Паоло Соррентіно

Актори: Гері Олдмен, Селест Далла Порта, Ізабелла Феррарі, Стефанія Сандреллі

Прем'єра в Україні: 06.02

Тиша (The Silent Hour) – за сюжетом фільму детектив поліції Бостона втратив слух після нещасного випадку на роботі. Його вирішують перевести на роботу до іншого департаменту, де він має досидіти до пенсії. Одного разу колишній напарник героя намагається врятувати важливого свідка вбивства, за яким полюють злочинці. Оскільки дівчина глуха, єдиний, хто може з нею спілкуватися, — це детектив із порушенням слуху.

Жанр: кримінальний бойовик, трилер

Країна: Мальта, США

Режисер: Бред Андерсон

Актори: Юель Кінаман, Мекхі Файфер, Марк Стронг, Майкл Екланд, Ентоні Грант, Сандра Франк, Джонатан Коєнсген, Крістофер Дінглі, Майк Періш, Метью Каміллері, Катріна Лупі, Беппе Абела

Прем'єра в Україні: 06.02

Справжній біль (A Real Pain) - двоюрідні брати Девід і Бенджі вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам’ять своєї покійної бабусі. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого. Чи зможуть чоловіки зрештою забути минулі чвари та примиритися, хоча б заради спогадів про жінку, котра подарувала їм щасливе дитинство?

Жанр: драма, комедія

Країна: Польща, США

Режисер: Джессі Айзенберґ

Актори: Кіран Калкін, Джессі Айзенберґ, Вілл Шарп

Прем'єра в Україні: 20.02

Бруталіст (The Brutalist) - втікаючи з повоєнної Європи, архітектор-візіонер Лазло Тот прибуває в Америку, щоб відбудувати своє життя, кар’єру та шлюб із дружиною Ержебет, з якою його, розлучила війна. Самотній в чужій країні Лазло оселяється в Пенсильванії, де заможний і видатний промисловець Гаррісон Лі Ван Бюрен визнає його талант до будівництва. Але влада та спадок здобуваються дорогою ціною…

Жанр: історичний, драма

Країна: США

Режисер: Брейді Корбет

Актори: Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс

Прем’єра в Україні: 20.02

Клінер (Cleaner) - з метою розкриття корупційної схеми, угруповання радикальних активістів, під час розкішної вечірки захоплюють у заручники 300 співробітників енергетичної компанії. Проте, серед активістів знаходиться божевільний маніяк, який хоче вбити заручників. Лише Джоуі Локк, мийниця вікон, яка в минулому була солдатом спецпризначення може врятувати людей від вбивць.

Жанр: бойовик, драма, трилер

Країна: Велика Британія

Режисер: Мартін Кемпбелл

Актори: Дейзі Рідлі, Клайв Овен, Таз Скайлар

Прем'єра в Україні: 27.02