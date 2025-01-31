П’ять неперевершених прем’єр лютого: що подивитися

ukenru
09:48 • 51881 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 109972 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109947 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 129807 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161506 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213875 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172535 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151080 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124999 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109796 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127556 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131535 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128593 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130828 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125031 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180624 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179179 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311261 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338773 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 29238 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 63045 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 64241 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128593 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101302 перегляди
Актуальне
П’ять неперевершених прем’єр лютого: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр лютого: що подивитися

Київ • УНН

 • 207556 перегляди

У лютому на великі екрани виходять п'ять різножанрових фільмів від провідних режисерів світу. Серед них - романтична драма "Партенопа", кримінальний бойовик "Тиша", історична драма "Бруталіст" та інші.

Яскраве та безтурботне життя, яке швидко минає, непрості відносини з рідними, заплутані детективні історії, все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані у лютому. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Партенопа (Parthenope) - у 1950 році у галасливому хаосі Неаполя розгортається історія Партенопи, неприборканої як сила природи. Допитлива та розумна дівчина жадібно вбирала в себе усі знання, які могла отримати. Однак люди бачили передусім її красу. Затьмарені нею, вони готові були на будь-що. У не пов'язаних між собою епізодах Партенопа проводить свою юність активно та насичено, зваблюючи, добиваючись свого та граючи людьми. Її агітують стати акторкою та знайомлять з уславленою зіркою, яка в гонитві за в'янучою красою спотворила себе пластичними операціями. Востаннє Партенопа з'являється у 2023 році, літньою жінкою, яка все життя прагнула зрозуміти людей.

Жанр: романтика, драма

Країна: Італія, Франція

Режисер: Паоло Соррентіно

Актори: Гері Олдмен, Селест Далла Порта, Ізабелла Феррарі, Стефанія Сандреллі

Прем'єра в Україні: 06.02

Тиша (The Silent Hour) – за сюжетом фільму детектив поліції Бостона втратив слух після нещасного випадку на роботі. Його вирішують перевести на роботу до іншого департаменту, де він має досидіти до пенсії. Одного разу колишній напарник героя намагається врятувати важливого свідка вбивства, за яким полюють злочинці. Оскільки дівчина глуха, єдиний, хто може з нею спілкуватися, — це детектив із порушенням слуху.

Жанр: кримінальний бойовик, трилер

Країна: Мальта, США

Режисер: Бред Андерсон

Актори: Юель Кінаман, Мекхі Файфер, Марк Стронг, Майкл Екланд, Ентоні Грант, Сандра Франк, Джонатан Коєнсген, Крістофер Дінглі, Майк Періш, Метью Каміллері, Катріна Лупі, Беппе Абела

Прем'єра в Україні: 06.02

Справжній біль (A Real Pain) - двоюрідні брати Девід і Бенджі вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам’ять своєї покійної бабусі. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого. Чи зможуть чоловіки зрештою забути минулі чвари та примиритися, хоча б заради спогадів про жінку, котра подарувала їм щасливе дитинство?

Жанр: драма, комедія

Країна: Польща, США

Режисер: Джессі Айзенберґ

Актори: Кіран Калкін, Джессі Айзенберґ, Вілл Шарп

Прем'єра в Україні: 20.02

Бруталіст (The Brutalist) - втікаючи з повоєнної Європи, архітектор-візіонер Лазло Тот прибуває в Америку, щоб відбудувати своє життя, кар’єру та шлюб із дружиною Ержебет, з якою його, розлучила війна. Самотній в чужій країні Лазло оселяється в Пенсильванії, де заможний і видатний промисловець Гаррісон Лі Ван Бюрен визнає його талант до будівництва. Але влада та спадок здобуваються дорогою ціною…

Жанр: історичний, драма

Країна: США

Режисер: Брейді Корбет

Актори: Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс

Прем’єра в Україні: 20.02

Клінер (Cleaner) - з метою розкриття корупційної схеми, угруповання радикальних активістів, під час розкішної вечірки захоплюють у заручники 300 співробітників енергетичної компанії. Проте, серед активістів знаходиться божевільний маніяк, який хоче вбити заручників. Лише Джоуі Локк, мийниця вікон, яка в минулому була солдатом спецпризначення може врятувати людей від вбивць.

Жанр: бойовик, драма, трилер

Країна: Велика Британія

Режисер: Мартін Кемпбелл

Актори: Дейзі Рідлі, Клайв Овен, Таз Скайлар

Прем'єра в Україні: 27.02

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
spolucheni-shtatyСполучені Штати
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами