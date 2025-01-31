Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
Киев • УНН
В феврале на большие экраны выходят пять разножанровых фильмов от ведущих режиссеров мира. Среди них - романтическая драма "Партенопа", криминальный боевик "Тишина", историческая драма "Бруталист" и другие.
Яркая и беззаботная жизнь, которая быстро проходит, непростые отношения с родными, запутанные детективные истории, все это и гораздо больше ждет зрителей на большом экране в феврале. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.
Партенопа (Parthenope) - в 1950 году в шумном хаосе Неаполя разворачивается история Партенопы, неукротимой как сила природы. Любознательная и умная девушка жадно впитывала в себя все знания, которые могла получить. Однако люди видели прежде всего ее красоту. Затмеваясь ею, они готовы были на что угодно. В не связанных между собой эпизодах Партенопа проводит свою юность активно и насыщенно, обольщая, добиваясь своего и играя людьми. Ее агитируют стать актрисой и знакомят с прославленной звездой, которая в погоне за увядающей красотой исказила себя пластическими операциями. Последний раз Партенопа появляется в 2023 году, пожилой женщиной, которая всю жизнь стремилась понять людей.
Жанр: романтика, драма
Страна: Италия, Франция
Режиссер: Паоло Соррентино
Актеры: Гэри Олдмен, Селест Далла Порта, Изабелла Феррари, Стефания Сандрелли
Премьера в Украине: 06.02
Тишина (The Silent Hour) - по сюжету фильма детектив полиции Бостона потерял слух после несчастного случая на работе. Его решают перевести на работу в другой департамент, где он должен досидеть до пенсии. Однажды бывший напарник героя пытается спасти важного свидетеля убийства, за которым охотятся преступники. Поскольку девушка глухая, единственный, кто может с ней общаться, - это детектив с нарушением слуха.
Жанр: криминальный боевик, триллер
Страна: Мальта, США
Режиссер: Брэд Андерсон
Актеры: Юэль Кинаман, Мекхи Файфер, Марк Стронг, Майкл Экланд, Энтони Грант, Сандра Франк, Джонатан Коенсген, Кристофер Дингли, Майк Периш, Мэтью Камиллери, Катрина Лупи, Беппе Абела
Премьера в Украине: 06.02
Настоящая боль (A Real Pain) - двоюродные братья Дэвид и Бенджи отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки. Их путешествие приобретает новый смысл, когда на фоне семейной истории всплывают давние конфликты из прошлого. Смогут ли мужчины в конце концов забыть прошлые распри и примириться, хотя бы ради воспоминаний о женщине, которая подарила им счастливое детство?
Жанр: драма, комедия
Страна: Польша, США
Режиссер: Джесси Айзенберг
Актеры: Киран Калкин, Джесси Айзенберг, Уилл Шарп
Премьера в Украине: 20.02
Бруталист (The Brutalist) - убегая из послевоенной Европы, архитектор-визионер Лазло Тот прибывает в Америку, чтобы отстроить свою жизнь, карьеру и брак с женой Эржебет, с которой его разлучила война. Одинокий в чужой стране Лазло поселяется в Пенсильвании, где богатый и выдающийся промышленник Гаррисон Ли Ван Бюрен признает его талант к строительству. Но власть и наследство приобретаются дорогой ценой..
Жанр: исторический, драма
Страна: США
Режиссер: Брейди Корбет
Актеры: Эдриен Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс
Премьера в Украине: 20.02
Клинер (Cleaner) - с целью раскрытия коррупционной схемы, группировка радикальных активистов, во время роскошной вечеринки захватывают в заложники 300 сотрудников энергетической компании. Однако, среди активистов находится сумасшедший маньяк, который хочет убить заложников. Только Джоуи Локк, мойщица окон, которая в прошлом была солдатом спецназа может спасти людей от убийц.
[Жанр: боевик, драма, триллер
Страна: Великобритания
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
Актеры: Дэйзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар
Премьера в Украине: 27.02