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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Киев  •  УНН

 • 42763 просмотра

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В феврале на большие экраны выходят пять разножанровых фильмов от ведущих режиссеров мира. Среди них - романтическая драма "Партенопа", криминальный боевик "Тишина", историческая драма "Бруталист" и другие.

Яркая и беззаботная жизнь, которая быстро проходит, непростые отношения с родными, запутанные детективные истории, все это и гораздо больше ждет зрителей на большом экране в феврале. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.

Партенопа (Parthenope) - в 1950 году в шумном хаосе Неаполя разворачивается история Партенопы, неукротимой как сила природы. Любознательная и умная девушка жадно впитывала в себя все знания, которые могла получить. Однако люди видели прежде всего ее красоту. Затмеваясь ею, они готовы были на что угодно. В не связанных между собой эпизодах Партенопа проводит свою юность активно и насыщенно, обольщая, добиваясь своего и играя людьми. Ее агитируют стать актрисой и знакомят с прославленной звездой, которая в погоне за увядающей красотой исказила себя пластическими операциями. Последний раз Партенопа появляется в 2023 году, пожилой женщиной, которая всю жизнь стремилась понять людей.

Жанр: романтика, драма

Страна: Италия, Франция

Режиссер: Паоло Соррентино

Актеры: Гэри Олдмен, Селест Далла Порта, Изабелла Феррари, Стефания Сандрелли

Премьера в Украине: 06.02

Тишина (The Silent Hour) - по сюжету фильма детектив полиции Бостона потерял слух после несчастного случая на работе. Его решают перевести на работу в другой департамент, где он должен досидеть до пенсии. Однажды бывший напарник героя пытается спасти важного свидетеля убийства, за которым охотятся преступники. Поскольку девушка глухая, единственный, кто может с ней общаться, - это детектив с нарушением слуха.

Жанр: криминальный боевик, триллер

Страна: Мальта, США

Режиссер: Брэд Андерсон

Актеры: Юэль Кинаман, Мекхи Файфер, Марк Стронг, Майкл Экланд, Энтони Грант, Сандра Франк, Джонатан Коенсген, Кристофер Дингли, Майк Периш, Мэтью Камиллери, Катрина Лупи, Беппе Абела

Премьера в Украине: 06.02

Настоящая боль (A Real Pain) - двоюродные братья Дэвид и Бенджи отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки. Их путешествие приобретает новый смысл, когда на фоне семейной истории всплывают давние конфликты из прошлого. Смогут ли мужчины в конце концов забыть прошлые распри и примириться, хотя бы ради воспоминаний о женщине, которая подарила им счастливое детство?

Жанр: драма, комедия

Страна: Польша, США

Режиссер: Джесси Айзенберг

Актеры: Киран Калкин, Джесси Айзенберг, Уилл Шарп

Премьера в Украине: 20.02

Бруталист (The Brutalist) - убегая из послевоенной Европы, архитектор-визионер Лазло Тот прибывает в Америку, чтобы отстроить свою жизнь, карьеру и брак с женой Эржебет, с которой его разлучила война. Одинокий в чужой стране Лазло поселяется в Пенсильвании, где богатый и выдающийся промышленник Гаррисон Ли Ван Бюрен признает его талант к строительству. Но власть и наследство приобретаются дорогой ценой..

Жанр: исторический, драма

Страна: США

Режиссер: Брейди Корбет

Актеры: Эдриен Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс

Премьера в Украине: 20.02

Клинер (Cleaner) - с целью раскрытия коррупционной схемы, группировка радикальных активистов, во время роскошной вечеринки захватывают в заложники 300 сотрудников энергетической компании. Однако, среди активистов находится сумасшедший маньяк, который хочет убить заложников. Только Джоуи Локк, мойщица окон, которая в прошлом была солдатом спецназа может спасти людей от убийц.

[Жанр: боевик, драма, триллер

Страна: Великобритания

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Актеры: Дэйзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар

Премьера в Украине: 27.02

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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