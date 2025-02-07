Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Приближается праздник любви — День святого Валентина, который состоится 14 февраля. Какие же подарки лучше сделать, чтобы осчастливить своего любимого человека? Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН дала рекомендации по выбору подарков в зависимости от знаков зодиака, разделённых по стихиям.

Стихии и их влияние на выбор подарков

Существует четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. Каждая из них несёт свою уникальную энергию и силу, формирующую желания и потребности.

Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец)

Эта стихия символизирует яркость, страсть и энергию. Представители этой стихии: овен, лев и стрелец — отличаются эмоциональностью, страстностью и желанием быть в центре внимания. Они любят проявлять огонь в отношениях и требуют яркости в подарках.

Овен

Обожает большие яркие букеты цветов и красивые украшения.

Им важно движение и активность, поэтому подойдут подарки, связанные со спортом или экстремальными развлечениями.

Гаджеты, современные телефоны и аксессуары для их рабочего стола идеально впишутся в их динамичную жизнь.

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Лев

Любит роскошь и эксклюзивность. Ювелирные украшения, брендовые аксессуары, редкие предметы искусства — то, что им нужно.

Можно подарить билеты на VIP-мероприятия, премьеры или концерты, чтобы они могли блистать.

Стрелец

Жаждет свободы и новых знаний, поэтому путешествия, дорогие книги и оплаченные курсы станут идеальным выбором.

Они не откажутся от красивых букетов цветов и роскошных подарков.

Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Эта стихия связана со свободой, коммуникацией и творчеством. Представители воздушной стихии обожают лёгкость в общении и ценят интеллектуальные и эстетические подарки.

Близнецы

Это невероятно любопытные и коммуникабельные натуры, которые оценят книги, онлайн-курсы и дорогие гаджеты.

Аксессуары для современных технологий и билеты на культурные мероприятия тоже придутся им по душе.

Если хотите их по-настоящему удивить, подарите автомобиль — они ведь обожают скорость.

Весы

Весы обладают утончённым вкусом и любят всё красивое. Их порадуют предметы искусства, элегантные украшения и брендовые вещи.

Они будут рады посещению театров, выставок и поездок в живописные места.

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Водолей

Независимые и оригинальные, они жаждут инноваций. Современные технологические новинки, гаджеты и умные устройства — их стихия.

Подойдут сертификаты на уникальные впечатления, курсы астрологии и индивидуальные прогнозы.

Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог)

Практичность, рациональность и любовь к качественным вещам определяют представителей этой стихии. Они ценят то, что приносит комфорт и пользу.

Телец

Практичные, но любящие богатство. Любые предметы для дома, мягкие пледы, посуда и аксессуары для кухни будут отличным подарком.

Они обожают готовить и вкусно поесть, поэтому сладости и деликатесы — беспроигрышный вариант.

Не забудьте о живых цветах в горшках, таких как орхидеи, или сертификатах на СПА-процедуры.

Дева

Практичные и организованные, девы любят функциональные подарки: органайзеры, планеры, канцелярские принадлежности и бытовую технику.

Также их порадуют курсы по саморазвитию или профессиональной тематике.

Козерог

Сложно угодить, но если подарок будет максимально практичным, вы покорите их сердце. Предметы для офиса, качественная одежда или что-то практичное для дома — всё это подойдёт.

Они оценят ювелирные украшения с натуральными камнями, антиквариат.

Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Эмоциональность и романтика — основа их предпочтений. Для них важна атмосфера и символичность подарков.

Рак

Чувственные и семейные раки обожают уют и символизм. Подарки должны иметь эмоциональное значение.

Мягкие пледы, подушки, символические плюшевые мишки, красивая посуда, фоторамки или альбомы для семейных фотографий — идеальные варианты.

Этнические украшения, антиквариат, сувениры и сладости дополнят подарочный набор.

Скорпион

Загадочные и страстные скорпионы предпочитают подарки с глубоким смыслом: ювелирные украшения, книги или фильмы с психологическим или мистическим сюжетом.

Подойдут предметы мистического характера — таро, арома-свечи или сертификаты на экстремальные развлечения.

Если бюджет позволяет, подарите им спортивную машину.

Рыбы

Мечтательные и чувствительные, рыбы оценят всё, что связано с искусством и духовностью. Поющие чаши, аромалампы, коврики для йоги — всё это создаст для них идеальную атмосферу.

Подойдут красивые аксессуары, романтические украшения с мистической символикой и сертификаты на СПА.

Они обожают воду, поэтому наборы для ванны, ароматические соли и масла станут прекрасным подарком.

Выбор подарка на День святого Валентина — это возможность показать, насколько хорошо вы знаете своего любимого человека. Подойдите к выбору с душой, создайте романтическую атмосферу, и ваш подарок оставит незабываемые эмоции!