ukenru
Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 55768 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 64261 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 126842 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 131179 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 135799 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 134200 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 125851 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 119130 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 115571 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107774 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинцы в Вашингтоне протестуют против российских пасторов на молитвенном завтраке

Украинцы в Вашингтоне протестуют против российских пасторов на молитвенном завтраке

7 февраля, 00:06 • 77119 просмотра
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины провел первую официальную встречу с Маркаровой

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины провел первую официальную встречу с Маркаровой

7 февраля, 00:57 • 90927 просмотра
Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

7 февраля, 01:56 • 76407 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

04:14 • 100836 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 48046 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 167398 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 180447 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 193412 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 197903 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 223614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

07:42 • 55768 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 48046 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 100564 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 106361 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 110367 просмотра
Актуальное
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Киев  •  УНН

 • 55611 просмотра

Read in English

Профессиональный астролог Ксения Базиленко составила подробный гид по выбору подарков ко Дню святого Валентина. Рекомендации основаны на стихиях знаков зодиака и их индивидуальных предпочтениях.

Приближается праздник любви — День святого Валентина, который состоится 14 февраля. Какие же подарки лучше сделать, чтобы осчастливить своего любимого человека? Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН дала рекомендации по выбору подарков в зависимости от знаков зодиака, разделённых по стихиям.

Стихии и их влияние на выбор подарков

Существует четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля. Каждая из них несёт свою уникальную энергию и силу, формирующую желания и потребности.

Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец)

Image

Эта стихия символизирует яркость, страсть и энергию. Представители этой стихии: овен, лев и стрелец — отличаются эмоциональностью, страстностью и желанием быть в центре внимания. Они любят проявлять огонь в отношениях и требуют яркости в подарках.

Овен

Обожает большие яркие букеты цветов и красивые украшения.

Им важно движение и активность, поэтому подойдут подарки, связанные со спортом или экстремальными развлечениями.

Гаджеты, современные телефоны и аксессуары для их рабочего стола идеально впишутся в их динамичную жизнь.

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться05.02.2025, 18:07 • 115979 просмотров

Лев

Любит роскошь и эксклюзивность. Ювелирные украшения, брендовые аксессуары, редкие предметы искусства — то, что им нужно.

Можно подарить билеты на VIP-мероприятия, премьеры или концерты, чтобы они могли блистать.

Стрелец

Жаждет свободы и новых знаний, поэтому путешествия, дорогие книги и оплаченные курсы станут идеальным выбором.

Они не откажутся от красивых букетов цветов и роскошных подарков.

Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Image

Эта стихия связана со свободой, коммуникацией и творчеством. Представители воздушной стихии обожают лёгкость в общении и ценят интеллектуальные и эстетические подарки.

Близнецы

Это невероятно любопытные и коммуникабельные натуры, которые оценят книги, онлайн-курсы и дорогие гаджеты.

Аксессуары для современных технологий и билеты на культурные мероприятия тоже придутся им по душе.

Если хотите их по-настоящему удивить, подарите автомобиль — они ведь обожают скорость.

Весы

Весы обладают утончённым вкусом и любят всё красивое. Их порадуют предметы искусства, элегантные украшения и брендовые вещи.

Они будут рады посещению театров, выставок и поездок в живописные места.

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть31.01.2025, 20:24 • 207069 просмотров

Водолей

Независимые и оригинальные, они жаждут инноваций. Современные технологические новинки, гаджеты и умные устройства — их стихия.

Подойдут сертификаты на уникальные впечатления, курсы астрологии и индивидуальные прогнозы.

Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог)

Image

Практичность, рациональность и любовь к качественным вещам определяют представителей этой стихии. Они ценят то, что приносит комфорт и пользу.

Телец

Практичные, но любящие богатство. Любые предметы для дома, мягкие пледы, посуда и аксессуары для кухни будут отличным подарком.

Они обожают готовить и вкусно поесть, поэтому сладости и деликатесы — беспроигрышный вариант.

Не забудьте о живых цветах в горшках, таких как орхидеи, или сертификатах на СПА-процедуры.

Дева

Практичные и организованные, девы любят функциональные подарки: органайзеры, планеры, канцелярские принадлежности и бытовую технику.

Также их порадуют курсы по саморазвитию или профессиональной тематике.

Козерог

Сложно угодить, но если подарок будет максимально практичным, вы покорите их сердце. Предметы для офиса, качественная одежда или что-то практичное для дома — всё это подойдёт.

Они оценят ювелирные украшения с натуральными камнями, антиквариат.

Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Image

Эмоциональность и романтика — основа их предпочтений. Для них важна атмосфера и символичность подарков.

Рак

Чувственные и семейные раки обожают уют и символизм. Подарки должны иметь эмоциональное значение.

Мягкие пледы, подушки, символические плюшевые мишки, красивая посуда, фоторамки или альбомы для семейных фотографий — идеальные варианты.

Этнические украшения, антиквариат, сувениры и сладости дополнят подарочный набор.

Скорпион

Загадочные и страстные скорпионы предпочитают подарки с глубоким смыслом: ювелирные украшения, книги или фильмы с психологическим или мистическим сюжетом.

Подойдут предметы мистического характера — таро, арома-свечи или сертификаты на экстремальные развлечения.

Если бюджет позволяет, подарите им спортивную машину.

Рыбы

Мечтательные и чувствительные, рыбы оценят всё, что связано с искусством и духовностью. Поющие чаши, аромалампы, коврики для йоги — всё это создаст для них идеальную атмосферу.

Подойдут красивые аксессуары, романтические украшения с мистической символикой и сертификаты на СПА.

Они обожают воду, поэтому наборы для ванны, ароматические соли и масла станут прекрасным подарком.

Выбор подарка на День святого Валентина — это возможность показать, насколько хорошо вы знаете своего любимого человека. Подойдите к выбору с душой, создайте романтическую атмосферу, и ваш подарок оставит незабываемые эмоции!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоУНН Lite
instagramInstagram

Обратиться по вопросам размещения рекламы