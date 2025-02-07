Коктейлі на 14 лютого: як зробити вечір ще більш особливим

День святого Валентина — це не тільки час зізнань у коханні і приємних подарунків, але й чудова можливість порадувати свою другу половинку смачними напоями, що створять романтичну атмосферу.

УНН пропонує у цей особливий день приготувати коктейлі, які ідеально підходять для святкування 14 лютого, і допоможуть зробити ваш вечір незабутнім.

Полуничний поцілунок

Цей коктейль має не лише яскраво-рожевий колір, але й солодкий полуничний смак, що нагадує про романтичні моменти. Полуничне пюре додає напою неймовірного аромату, а ігристе шампанське надає святковості.

Інгредієнти:

50 мл горілки

50 мл полуничного пюре

100 мл шампанського

20 мл лимонного соку

лід

полуниця для прикраси

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте горілку, полуничне пюре та лимонний сік в шейкері з льодом.

Крок 2

Перелийте суміш в келих для шампанського.

Крок 3

Далі додайте шампанське.

Крок 4

Прикрасьте напій полуницею.

Серцеїд

Цей коктейль — одна з варіацій популярного у 2000-х напою "Бурякове блаженство" (Beetroot Bliss).

Цей коктейль ідеально підійде для любителів нестандартних смаків.

Інгредієнти:

50 мл горілки

30 мл малинового лікеру

50 мл бурякового соку

20 мл лимонного соку

лід

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте всі інгредієнти в шейкері з льодом.

Крок 2

Перелийте отриману суміш в келих.

Крок 3

Прикрасьте келих свіжими або замороженими ягодами малини.

Коктейль "Dirty Shirley"

Якщо хочете створити легку атмосферу та додати до вечора трохи грайливості, спробуйте коктейль Dirty Shirley. Цей напій поєднує смак лимонаду з легким алкоголем і нотками вишні.

Інгредієнти:

50 мл горілки;

100 мл лимонаду (можна використовувати Sprite або 7Up);

15 мл вишневого лікеру (Grenadine або Maraschino);

лід;

вишня для прикраси.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте горілку, лимонад, вишневий лікер.

Крок 2

Перелийте отриману суміш в келих.

Крок 3

Прикрасьте келих вишнею

Коктейль на День закоханих

Цей коктейль — справжня насолода для любителів кремових напоїв. Він поєднує в собі Baileys, кавовий лікер, горілку та вершки, що разом створюють ідеальний десерт у вигляді напою.

Інгредієнти:

25 мл лікеру Baileys

25 мл кавового лікеру

25 мл горілки

25 мл вершків

шоколадна стружка для прикраси

Спосіб приготування

Крок 1

У шейкер з льодом вилийте лікери, горілку і вершки.

Крок 2

Добре збовтайте, поки шейкер не охолодне.

Крок 3

Налийте коктейль в охолоджений келих і прикрасьте напій шоколадною стружкою.

Коктейль з імбиром та жасмином

Цей коктейль створює справжню магію. Імбир і жасмин додають аромат і тепло, а ігристе рожеве вино в кінці дає приємну святковість. Цей напій створений для тих, хто хоче чогось незвичного й особливого.

Інгредієнти:

0,75 склянки простого сиропу

8 скибочок свіжого імбиру

180 мл жасминового чаю кімнатної температури

90 мл горілки

45 мл свіжого лимонного соку

Ігристе рожеве вино Santa Margherita

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте імбир та цукровий сироп.

Крок 2

Додайте чай, лимонний сік та горілку.

Крок 3

Налийте суміш в келих і додайте зверху щедру краплину ігристого рожевого вина.

Крок 4

Прикрасьте лимоном.