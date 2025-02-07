Коктейлі на 14 лютого: як зробити вечір ще більш особливим
Київ • УНН
Добірка романтичних коктейлів для святкування Дня закоханих 14 лютого. Рецепти напоїв включають "Полуничний поцілунок", "Серцеїд", "Dirty Shirley" та інші варіанти з детальними інструкціями приготування.
День святого Валентина — це не тільки час зізнань у коханні і приємних подарунків, але й чудова можливість порадувати свою другу половинку смачними напоями, що створять романтичну атмосферу.
УНН пропонує у цей особливий день приготувати коктейлі, які ідеально підходять для святкування 14 лютого, і допоможуть зробити ваш вечір незабутнім.
Полуничний поцілунок
Цей коктейль має не лише яскраво-рожевий колір, але й солодкий полуничний смак, що нагадує про романтичні моменти. Полуничне пюре додає напою неймовірного аромату, а ігристе шампанське надає святковості.
Інгредієнти:
- 50 мл горілки
- 50 мл полуничного пюре
- 100 мл шампанського
- 20 мл лимонного соку
- лід
- полуниця для прикраси
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте горілку, полуничне пюре та лимонний сік в шейкері з льодом.
Крок 2
Перелийте суміш в келих для шампанського.
Крок 3
Далі додайте шампанське.
Крок 4
Прикрасьте напій полуницею.
Серцеїд
Цей коктейль — одна з варіацій популярного у 2000-х напою "Бурякове блаженство" (Beetroot Bliss).
Цей коктейль ідеально підійде для любителів нестандартних смаків.
Інгредієнти:
- 50 мл горілки
- 30 мл малинового лікеру
- 50 мл бурякового соку
- 20 мл лимонного соку
- лід
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте всі інгредієнти в шейкері з льодом.
Крок 2
Перелийте отриману суміш в келих.
Крок 3
Прикрасьте келих свіжими або замороженими ягодами малини.
Коктейль "Dirty Shirley"
Якщо хочете створити легку атмосферу та додати до вечора трохи грайливості, спробуйте коктейль Dirty Shirley. Цей напій поєднує смак лимонаду з легким алкоголем і нотками вишні.
Інгредієнти:
- 50 мл горілки;
- 100 мл лимонаду (можна використовувати Sprite або 7Up);
- 15 мл вишневого лікеру (Grenadine або Maraschino);
- лід;
- вишня для прикраси.
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте горілку, лимонад, вишневий лікер.
Крок 2
Перелийте отриману суміш в келих.
Крок 3
Прикрасьте келих вишнею
Коктейль на День закоханих
Цей коктейль — справжня насолода для любителів кремових напоїв. Він поєднує в собі Baileys, кавовий лікер, горілку та вершки, що разом створюють ідеальний десерт у вигляді напою.
Інгредієнти:
- 25 мл лікеру Baileys
- 25 мл кавового лікеру
- 25 мл горілки
- 25 мл вершків
- шоколадна стружка для прикраси
Спосіб приготування
Крок 1
У шейкер з льодом вилийте лікери, горілку і вершки.
Крок 2
Добре збовтайте, поки шейкер не охолодне.
Крок 3
Налийте коктейль в охолоджений келих і прикрасьте напій шоколадною стружкою.
Коктейль з імбиром та жасмином
Цей коктейль створює справжню магію. Імбир і жасмин додають аромат і тепло, а ігристе рожеве вино в кінці дає приємну святковість. Цей напій створений для тих, хто хоче чогось незвичного й особливого.
Інгредієнти:
- 0,75 склянки простого сиропу
- 8 скибочок свіжого імбиру
- 180 мл жасминового чаю кімнатної температури
- 90 мл горілки
- 45 мл свіжого лимонного соку
- Ігристе рожеве вино Santa Margherita
Спосіб приготування
Крок 1
Змішайте імбир та цукровий сироп.
Крок 2
Додайте чай, лимонний сік та горілку.
Крок 3
Налийте суміш в келих і додайте зверху щедру краплину ігристого рожевого вина.
Крок 4
Прикрасьте лимоном.