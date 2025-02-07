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Коктейлі на 14 лютого: як зробити вечір ще більш особливим

Коктейлі на 14 лютого: як зробити вечір ще більш особливим

Київ • УНН

 • 120889 перегляди

Добірка романтичних коктейлів для святкування Дня закоханих 14 лютого. Рецепти напоїв включають "Полуничний поцілунок", "Серцеїд", "Dirty Shirley" та інші варіанти з детальними інструкціями приготування.

День святого Валентина — це не тільки час зізнань у коханні і приємних подарунків, але й чудова можливість порадувати свою другу половинку смачними напоями, що створять романтичну атмосферу. 

УНН пропонує у цей особливий день приготувати коктейлі, які ідеально підходять для святкування 14 лютого, і допоможуть зробити ваш вечір незабутнім.

Полуничний поцілунок 

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Цей коктейль має не лише яскраво-рожевий колір, але й солодкий полуничний смак, що нагадує про романтичні моменти. Полуничне пюре додає напою неймовірного аромату, а ігристе шампанське надає святковості.

Інгредієнти:

  • 50 мл горілки
    • 50 мл полуничного пюре
      • 100 мл шампанського
        • 20 мл лимонного соку
          • лід
            • полуниця для прикраси

              Спосіб приготування 

              Крок 1

              Змішайте горілку, полуничне пюре та лимонний сік в шейкері з льодом.

              Крок 2

              Перелийте суміш в келих для шампанського.

              Крок 3

              Далі додайте шампанське.

              Крок 4

              Прикрасьте напій полуницею.

              Серцеїд

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              Цей коктейль — одна з варіацій популярного у 2000-х напою "Бурякове блаженство" (Beetroot Bliss).

              Цей коктейль ідеально підійде для любителів нестандартних смаків. 

              Інгредієнти:

              • 50 мл горілки
                • 30 мл малинового лікеру
                  • 50 мл бурякового соку
                    • 20 мл лимонного соку
                      • лід

                        Спосіб приготування 

                        Крок 1

                        Змішайте всі інгредієнти в шейкері з льодом. 

                        Крок 2

                        Перелийте отриману суміш в келих.

                        Крок 3

                        Прикрасьте келих свіжими або замороженими ягодами малини.

                        Коктейль "Dirty Shirley"

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                        Якщо хочете створити легку атмосферу та додати до вечора трохи грайливості, спробуйте коктейль Dirty Shirley. Цей напій поєднує смак лимонаду з легким алкоголем і нотками вишні. 

                        Інгредієнти:

                        • 50 мл горілки;
                          • 100 мл лимонаду (можна використовувати Sprite або 7Up);
                            • 15 мл вишневого лікеру (Grenadine або Maraschino);
                              • лід;
                                • вишня для прикраси.

                                  Спосіб приготування 

                                  Крок 1

                                  Змішайте горілку, лимонад, вишневий лікер.

                                  Крок 2

                                  Перелийте отриману суміш в келих.

                                  Крок 3

                                  Прикрасьте келих вишнею

                                  Коктейль на День закоханих

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                                  Цей коктейль — справжня насолода для любителів кремових напоїв. Він поєднує в собі Baileys, кавовий лікер, горілку та вершки, що разом створюють ідеальний десерт у вигляді напою.

                                  Інгредієнти:

                                  • 25 мл лікеру Baileys
                                    • 25 мл кавового лікеру
                                      • 25 мл горілки
                                        • 25 мл вершків
                                          • шоколадна стружка для прикраси

                                            Спосіб приготування 

                                            Крок 1

                                            У шейкер з льодом вилийте лікери, горілку і вершки.

                                            Крок 2

                                            Добре збовтайте, поки шейкер не охолодне.

                                            Крок 3

                                            Налийте коктейль в охолоджений келих і прикрасьте напій шоколадною стружкою. 

                                            Коктейль з імбиром та жасмином

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                                            Цей коктейль створює справжню магію. Імбир і жасмин додають аромат і тепло, а ігристе рожеве вино в кінці дає приємну святковість. Цей напій створений для тих, хто хоче чогось незвичного й особливого. 

                                            Інгредієнти:

                                            • 0,75 склянки простого сиропу
                                              • 8 скибочок свіжого імбиру
                                                • 180 мл жасминового чаю кімнатної температури
                                                  • 90 мл горілки
                                                    • 45 мл свіжого лимонного соку
                                                      • Ігристе рожеве вино Santa Margherita

                                                        Спосіб приготування 

                                                        Крок 1

                                                        Змішайте імбир та цукровий сироп. 

                                                        Крок 2

                                                        Додайте чай, лимонний сік та горілку.

                                                        Крок 3

                                                        Налийте суміш в келих і додайте зверху щедру краплину ігристого рожевого вина. 

                                                        Крок 4

                                                        Прикрасьте лимоном.

                                                        Аліна Волянська

                                                        Аліна Волянська

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