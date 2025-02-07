Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным
Киев • УНН
Подборка романтических коктейлей для празднования Дня влюбленных 14 февраля. Рецепты напитков включают «Клубничный поцелуй», «Сердцеед», «Dirty Shirley» и другие варианты с подробными инструкциями приготовления.
День святого Валентина - это не только время признаний в любви и приятных подарков, но и отличная возможность порадовать свою вторую половинку вкусными напитками, которые создадут романтическую атмосферу.
УНН предлагает в этот особый день приготовить коктейли, которые идеально подходят для празднования 14 февраля, и помогут сделать ваш вечер незабываемым.
Клубничный поцелуй
Этот коктейль имеет не только ярко-розовый цвет, но и сладкий клубничный вкус, напоминающий о романтических моментах. Клубничное пюре придает напитку невероятный аромат, а игристое шампанское придает праздничности.
Ингредиенты:
- 50 мл водки
- 50 мл клубничного пюре
- 100 мл шампанского
- 20 мл лимонного сока
- лид
- клубника для украшения
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте водку, клубничное пюре и лимонный сок в шейкере со льдом.
Шаг 2
Перелейте смесь в бокал для шампанского.
Шаг 3
Далее добавьте шампанское.
Шаг 4
Украсьте напиток клубникой.
Сердцеед
Этот коктейль - одна из вариаций популярного в 2000-х напитка «Свекольное блаженство» (Beetroot Bliss).
Этот коктейль идеально подойдет для любителей нестандартных вкусов.
Ингредиенты:
- 50 мл водки
- 30 мл малинового ликера
- 50 мл свекольного сока
- 20 мл лимонного сока
- лид
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом.
Шаг 2
Перелейте полученную смесь в бокал.
Шаг 3
Украсьте бокал свежими или замороженными ягодами малины.
Коктейль «Грязная Ширли»
Если хотите создать легкую атмосферу и добавить в вечер немного игривости, попробуйте коктейль Dirty Shirley. Этот напиток сочетает вкус лимонада с легким алкоголем и нотками вишни.
Ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 100 мл лимонада (можно использовать Sprite или 7Up);
- 15 мл вишневого ликера (Grenadine или Maraschino);
- лид;
- вишня для украшения.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте водку, лимонад, вишневый ликер.
Шаг 2
Перелейте полученную смесь в бокал.
Шаг 3
Украсьте бокал вишней
Коктейль на День влюбленных
Этот коктейль - настоящее наслаждение для любителей кремовых напитков. Он сочетает в себе Baileys, кофейный ликер, водку и сливки, которые вместе создают идеальный десерт в виде напитка.
Ингредиенты:
- 25 мл ликера Baileys
- 25 мл кофейного ликера
- 25 мл водки
- 25 мл сливок
- шоколадная стружка для украшения
Способ приготовления
Шаг 1
В шейкер со льдом вылейте ликеры, водку и сливки.
Шаг 2
Хорошо взболтайте, пока шейкер не остынет.
Шаг 3
Налейте коктейль в охлажденный бокал и украсьте напиток шоколадной стружкой.
Коктейль с имбирем и жасмином
Этот коктейль создает настоящую магию. Имбирь и жасмин добавляют аромат и тепло, а игристое розовое вино в конце дает приятную праздничность. Этот напиток создан для тех, кто хочет чего-то необычного и особенного.
Ингредиенты:
- 0,75 стакана простого сиропа
- 8 ломтиков свежего имбиря
- 180 мл жасминового чая комнатной температуры
- 90 мл водки
- 45 мл свежего лимонного сока
- Игристое розовое вино Santa Margherita
Способ приготовления
Шаг 1
Смешайте имбирь и сахарный сироп.
Шаг 2
Добавьте чай, лимонный сок и водку.
Шаг 3
Налейте смесь в бокал и добавьте сверху щедрую каплю игристого розового вина.
Шаг 4
Украсьте лимоном.