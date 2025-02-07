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Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Киев  •  УНН

 • 21835 просмотра

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Подборка романтических коктейлей для празднования Дня влюбленных 14 февраля. Рецепты напитков включают «Клубничный поцелуй», «Сердцеед», «Dirty Shirley» и другие варианты с подробными инструкциями приготовления.

День святого Валентина - это не только время признаний в любви и приятных подарков, но и отличная возможность порадовать свою вторую половинку вкусными напитками, которые создадут романтическую атмосферу. 

УНН предлагает в этот особый день приготовить коктейли, которые идеально подходят для празднования 14 февраля, и помогут сделать ваш вечер незабываемым.

Клубничный поцелуй 

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Этот коктейль имеет не только ярко-розовый цвет, но и сладкий клубничный вкус, напоминающий о романтических моментах. Клубничное пюре придает напитку невероятный аромат, а игристое шампанское придает праздничности.

Ингредиенты:

  • 50 мл водки
  • 50 мл клубничного пюре
  • 100 мл шампанского
  • 20 мл лимонного сока
  • лид
  • клубника для украшения

Способ приготовления 

Шаг 1

Смешайте водку, клубничное пюре и лимонный сок в шейкере со льдом.

Шаг 2

Перелейте смесь в бокал для шампанского.

Шаг 3

Далее добавьте шампанское.

Шаг 4

Украсьте напиток клубникой.

Сердцеед

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Этот коктейль - одна из вариаций популярного в 2000-х напитка «Свекольное блаженство» (Beetroot Bliss).

Этот коктейль идеально подойдет для любителей нестандартных вкусов. 

Ингредиенты:

  • 50 мл водки
  • 30 мл малинового ликера
  • 50 мл свекольного сока
  • 20 мл лимонного сока
  • лид

Способ приготовления 

Шаг 1

Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом. 

Шаг 2

Перелейте полученную смесь в бокал.

Шаг 3

Украсьте бокал свежими или замороженными ягодами малины.

Коктейль «Грязная Ширли»

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Если хотите создать легкую атмосферу и добавить в вечер немного игривости, попробуйте коктейль Dirty Shirley. Этот напиток сочетает вкус лимонада с легким алкоголем и нотками вишни. 

Ингредиенты:

  • 50 мл водки;
  • 100 мл лимонада (можно использовать Sprite или 7Up);
  • 15 мл вишневого ликера (Grenadine или Maraschino);
  • лид;
  • вишня для украшения.

Способ приготовления 

Шаг 1

Смешайте водку, лимонад, вишневый ликер.

Шаг 2

Перелейте полученную смесь в бокал.

Шаг 3

Украсьте бокал вишней

Коктейль на День влюбленных

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Этот коктейль - настоящее наслаждение для любителей кремовых напитков. Он сочетает в себе Baileys, кофейный ликер, водку и сливки, которые вместе создают идеальный десерт в виде напитка.

Ингредиенты:

  • 25 мл ликера Baileys
  • 25 мл кофейного ликера
  • 25 мл водки
  • 25 мл сливок
  • шоколадная стружка для украшения

Способ приготовления 

Шаг 1

В шейкер со льдом вылейте ликеры, водку и сливки.

Шаг 2

Хорошо взболтайте, пока шейкер не остынет.

Шаг 3

Налейте коктейль в охлажденный бокал и украсьте напиток шоколадной стружкой. 

Коктейль с имбирем и жасмином

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Этот коктейль создает настоящую магию. Имбирь и жасмин добавляют аромат и тепло, а игристое розовое вино в конце дает приятную праздничность. Этот напиток создан для тех, кто хочет чего-то необычного и особенного. 

Ингредиенты:

  • 0,75 стакана простого сиропа
  • 8 ломтиков свежего имбиря
  • 180 мл жасминового чая комнатной температуры
  • 90 мл водки
  • 45 мл свежего лимонного сока
  • Игристое розовое вино Santa Margherita

Способ приготовления 

Шаг 1

Смешайте имбирь и сахарный сироп. 

Шаг 2

Добавьте чай, лимонный сок и водку.

Шаг 3

Налейте смесь в бокал и добавьте сверху щедрую каплю игристого розового вина. 

Шаг 4

Украсьте лимоном.

Алина Волянская

Алина Волянская

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