Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

День святого Валентина - это не только время признаний в любви и приятных подарков, но и отличная возможность порадовать свою вторую половинку вкусными напитками, которые создадут романтическую атмосферу.

УНН предлагает в этот особый день приготовить коктейли, которые идеально подходят для празднования 14 февраля, и помогут сделать ваш вечер незабываемым.

Клубничный поцелуй

Этот коктейль имеет не только ярко-розовый цвет, но и сладкий клубничный вкус, напоминающий о романтических моментах. Клубничное пюре придает напитку невероятный аромат, а игристое шампанское придает праздничности.

Ингредиенты:

50 мл водки

50 мл клубничного пюре

100 мл шампанского

20 мл лимонного сока

лид

клубника для украшения

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте водку, клубничное пюре и лимонный сок в шейкере со льдом.

Шаг 2

Перелейте смесь в бокал для шампанского.

Шаг 3

Далее добавьте шампанское.

Шаг 4

Украсьте напиток клубникой.

Сердцеед

Этот коктейль - одна из вариаций популярного в 2000-х напитка «Свекольное блаженство» (Beetroot Bliss).

Этот коктейль идеально подойдет для любителей нестандартных вкусов.

Ингредиенты:

50 мл водки

30 мл малинового ликера

50 мл свекольного сока

20 мл лимонного сока

лид

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом.

Шаг 2

Перелейте полученную смесь в бокал.

Шаг 3

Украсьте бокал свежими или замороженными ягодами малины.

Коктейль «Грязная Ширли»

Если хотите создать легкую атмосферу и добавить в вечер немного игривости, попробуйте коктейль Dirty Shirley. Этот напиток сочетает вкус лимонада с легким алкоголем и нотками вишни.

Ингредиенты:

50 мл водки;

100 мл лимонада (можно использовать Sprite или 7Up);

15 мл вишневого ликера (Grenadine или Maraschino);

лид;

вишня для украшения.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте водку, лимонад, вишневый ликер.

Шаг 2

Перелейте полученную смесь в бокал.

Шаг 3

Украсьте бокал вишней

Коктейль на День влюбленных

Этот коктейль - настоящее наслаждение для любителей кремовых напитков. Он сочетает в себе Baileys, кофейный ликер, водку и сливки, которые вместе создают идеальный десерт в виде напитка.

Ингредиенты:

25 мл ликера Baileys

25 мл кофейного ликера

25 мл водки

25 мл сливок

шоколадная стружка для украшения

Способ приготовления

Шаг 1

В шейкер со льдом вылейте ликеры, водку и сливки.

Шаг 2

Хорошо взболтайте, пока шейкер не остынет.

Шаг 3

Налейте коктейль в охлажденный бокал и украсьте напиток шоколадной стружкой.

Коктейль с имбирем и жасмином

Этот коктейль создает настоящую магию. Имбирь и жасмин добавляют аромат и тепло, а игристое розовое вино в конце дает приятную праздничность. Этот напиток создан для тех, кто хочет чего-то необычного и особенного.

Ингредиенты:

0,75 стакана простого сиропа

8 ломтиков свежего имбиря

180 мл жасминового чая комнатной температуры

90 мл водки

45 мл свежего лимонного сока

Игристое розовое вино Santa Margherita

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте имбирь и сахарный сироп.

Шаг 2

Добавьте чай, лимонный сок и водку.

Шаг 3

Налейте смесь в бокал и добавьте сверху щедрую каплю игристого розового вина.

Шаг 4

Украсьте лимоном.