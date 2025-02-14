День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечают День святого Валентина - праздник, посвященный влюбленным. Для кого-то этот день - возможность признаться в своих чувствах, порадовать любимого человека подарком или провести вечер вместе, а для других - просто еще один обычный день в календаре, не имея особого значения.

Однако не все знают, что история этого праздника начинается еще с древнеримских времен, а в Великобритании в этот день признаются в любви не только людям, но и животным.

О том откуда пошел праздник, кто такой святой Валентин и какие традиции есть в этот день УНН рассказывает в новом материале.

История праздника

Хотя и настоящая история праздника неизвестна, впрочем по одной из легенд праздник основан еще с III века н.э. Например, считается, что святой Валентин был христианским священником в Риме, который вопреки приказам императора Клавдия II, по которым солдатам нельзя было жениться, тайно венчал влюбленных. Когда правитель об этом узнал, епископа схватили, подвергли жестким пыткам и впоследствии обезглавили за «антигосударственную» деятельность. Также, по легенде, перед казнью святой Валентин написал письмо дочери тюремщика, подписав его «Твой Валентин». Именно отсюда происходит традиция присылать «валентинки».

Хотя существует несколько различных версий происхождения праздника, официально его начали в V веке, когда Папа Римский Геласий I провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. Этот праздник был учрежден с целью вытеснения древнего языческого праздника римских «люперкалиев», который праздновался 15 февраля. Папа Геласий I решил превратить этот день в христианское празднование, посвященное святому Валентину, чтобы подчеркнуть духовное измерение любви между мужчиной и женщиной, а не физические или мирские аспекты, которые прославлялись во время «люперкалий». Это стало основой для формирования традиции празднования Дня влюбленных, которая через века приобретала новые обороты.

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Как празднуют День святого Валентина в разных странах мира

День влюбленных отмечают во многих странах мира, и хотя основная тематика праздника - это любовь, впрочем традиции празднования варьируются в зависимости от культуры, истории и социальных норм разных стран.

США и Канада

В этих странах День влюбленных очень популярен, и считается, что это праздник подарков, цветов, открыток и романтического ужина. Например, в этот день часто обмениваются подарками, такими как шоколад, мягкие игрушки и ювелирные изделия. Многие заведения предлагают специальные романтические ужины и скидки для пар.

Великобритания

В Великобритании праздник традиционно связан с дарением валентинок или посвящением милых стихов. Однако, что интересно, здесь принято признаваться в любви не только людям, но и своим домашним любимцам.

Франция

Франция, с ее романтическим имиджем, является одним из самых популярных мест для празднования Дня святого Валентина. Традиционным считается дарить белье, шоколадные муссы, конфеты, романтические путешествия, «счастливые» лотерейные билеты и другие подобные вещи, которые как-то напоминают о тематике праздника.

Италия

В Италии День святого Валентина является не менее важным праздником. Здесь традиция празднования начинается с обмена подарками и цветами, но самым популярным является дарить сладкие подарки. Когда-то влюбленные обменивались марципанами, которые считались ценным подарком, поскольку сахар стоил дорого. А когда сахар стали производить из сахарной свеклы, традиционным стало дарить красно-белые карамельные конфеты с написанными на них признаниями в любви.

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Основные традиции 14 февраля

1. Обмен валентинками

Это одна из самых распространенных традиций. Влюбленные дарят друг другу открытки с милыми словами, стихами. Для кого-то это возможность признаться в симпатии, а кому-то очередной момент напомнить о своих чувствах.

2. Подарки

Это могут быть цветы, шоколад, духи или ювелирные изделия. Подарки являются символом внимания и проявления чувств к человеку, которого любишь.

3. Романтический ужин

Многие пары празднуют этот день, устраивая романтические ужины в ресторанах или дома, создавая романтическую атмосферу празднования.

4. Предложение жениться

14 февраля многие люди используют этот день, чтобы сделать важный шаг в своих отношениях - создать семью.

5. Символы любви

Традиционными символами этого дня являются сердца, красный и розовый цвета. Эти символы можно увидеть на подарках, в декорациях, на валентинках, даже в виде шоколадок или ювелирных изделий.

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