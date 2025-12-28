В Киеве полностью возобновили движение трамваев
Киев • УНН
Движение трамваев в Киеве полностью возобновили после отсутствия электроэнергии на левом берегу. Продолжаются работы по возобновлению движения троллейбусов.
В Киеве полностью возобновили движение трамваев, над восстановлением движения троллейбусов еще работают. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Из-за отсутствия электроэнергии, на левом берегу Киева, накануне, изменили движение электротранспорта. Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения троллейбусов, а движение трамваев уже удалось восстановить.
"Движение трамваев полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Напомним
Накануне в Киеве и области было обесточено более 500 тысяч потребителей из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. В Черниговской области без света остаются более 22 тысяч абонентов.