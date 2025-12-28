$41.930.00
11:58 • 4310 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 9210 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 11363 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 17417 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 28583 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 42276 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 40760 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31314 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26789 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21917 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
В Киеве полностью возобновили движение трамваев

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Движение трамваев в Киеве полностью возобновили после отсутствия электроэнергии на левом берегу. Продолжаются работы по возобновлению движения троллейбусов.

В Киеве полностью возобновили движение трамваев

В Киеве полностью возобновили движение трамваев, над восстановлением движения троллейбусов еще работают. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

Детали

Из-за отсутствия электроэнергии, на левом берегу Киева, накануне, изменили движение электротранспорта. Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения троллейбусов, а движение трамваев уже удалось восстановить.

"Движение трамваев полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним

Накануне в Киеве и области было обесточено более 500 тысяч потребителей из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. В Черниговской области без света остаются более 22 тысяч абонентов.

Алла Киосак

Киев
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Черниговская область
Киев