11:58 • 4050 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 8756 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 11185 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 17152 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 28403 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 42126 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 40624 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31267 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26744 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21899 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
У Києві повністю відновили рух трамваїв

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Рух трамваїв у Києві повністю відновили після відсутності електроенергії на лівому березі. Тривають роботи з відновлення руху тролейбусів.

У Києві повністю відновили рух трамваїв

У Києві повністю відновили рух трамваїв, над відновленням руху тролейбусів ще працюють. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Деталі

Через відсутність електроенергії, на лівому березі Києва, напередодні, змінили рух електротранспорту. Наразі, тривають роботи з відновлення руху тролейбусів, а рух трамваїв вже вдалося відновити.

"Рух трамваїв повністю відновлено", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Напередодні у Києві та області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині без світла залишаються понад 22 тисячі абонентів.

Алла Кіосак

Київ