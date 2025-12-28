У Києві повністю відновили рух трамваїв
Київ • УНН
Рух трамваїв у Києві повністю відновили після відсутності електроенергії на лівому березі. Тривають роботи з відновлення руху тролейбусів.
У Києві повністю відновили рух трамваїв, над відновленням руху тролейбусів ще працюють. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
Деталі
Через відсутність електроенергії, на лівому березі Києва, напередодні, змінили рух електротранспорту. Наразі, тривають роботи з відновлення руху тролейбусів, а рух трамваїв вже вдалося відновити.
"Рух трамваїв повністю відновлено", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Напередодні у Києві та області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині без світла залишаються понад 22 тисячі абонентів.