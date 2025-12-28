российские войска нанесли 38 авиаударов и совершили 2539 обстрелов позиций ВСУ - Генштаб

$41.930.00
28 декабря, 11:58 • 16064 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 28804 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 24335 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 32864 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 40286 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 48888 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 46873 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 33051 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28306 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22674 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 28287 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 84833 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 137055 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 65230 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 95477 просмотра
российские войска нанесли 38 авиаударов и совершили 2539 обстрелов позиций ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 38 авиационных ударах и 2539 обстрелах позиций украинских войск. На Покровском направлении ВСУ обезвредили 146 оккупантов.

российские войска нанесли 38 авиаударов и совершили 2539 обстрелов позиций ВСУ - Генштаб

С начала этих суток произошло 186 боевых столкновений. Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 102 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2780 дронов-камикадзе и совершили 2539 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из которых 100 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили две единицы автомобильного транспорта, 14 беспилотных летательных аппаратов, две единицы специальной техники, также поразили две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава врага

 - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Также враг совершил 97 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево. Сейчас украинские защитники отбивают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили одну атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степного, Плавней и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

Напомним

В Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои, часть города под контролем российских войск. Оккупанты активно штурмуют позиции, но ВСУ удерживают значительную часть города, нанося врагу ощутимые потери.

российские войска накапливаются и закрепляются на юге Покровска, пытаясь зайти в северную часть города. Оккупанты также пытаются проникнуть в Мирноград малыми группами ДРГ.

Алла Киосак

