российские войска нанесли 38 авиаударов и совершили 2539 обстрелов позиций ВСУ - Генштаб

С начала этих суток произошло 186 боевых столкновений. Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 102 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2780 дронов-камикадзе и совершили 2539 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из которых 100 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили две единицы автомобильного транспорта, 14 беспилотных летательных аппаратов, две единицы специальной техники, также поразили две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава врага - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Также враг совершил 97 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево. Сейчас украинские защитники отбивают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили одну атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степного, Плавней и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

Напомним

В Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои, часть города под контролем российских войск. Оккупанты активно штурмуют позиции, но ВСУ удерживают значительную часть города, нанося врагу ощутимые потери.

российские войска накапливаются и закрепляются на юге Покровска, пытаясь зайти в северную часть города. Оккупанты также пытаются проникнуть в Мирноград малыми группами ДРГ.