Окупанти намагаються закріпитись на півдні Покровська та проникнути до Мирнограда
Київ • УНН
Російські війська накопичуються та закріплюються на півдні Покровська, намагаючись зайти в північну частину міста. Окупанти також намагаються проникнути до Мирнограда малими групами ДРГ.
росіяни накопичуються і закріплюються на півдні Покровська та намагаються заходити в північну частину міста, а також, окупанти намагаються "просочитсь" у Мирнограді. Про це повідомив речник 7-го корпусу ДШВ Сергій Окішев у етері телемарафону, передає УНН.
Якщо говорити про Покровськ, то росіяни зараз накопичуються, закріплюються в південній частині міста до залізничної колії та намагаються перетнути її, і малими групами заходити в північну частину Покровська.Використовуючи погані погодні умови, у них частково це виходить. Проте, нещодавно була ясна погода – наші пілоти, артилеристи, пошуково-ударні групи відпрацювали на відмінно і завдали ворогу шалених втрат в особовому складі
Крім того, за його словами, ворог присутній і у Мирнограді – там працюють здебільшого невеликі ДРГ, які намагаються "просочитись" та підтягнути далі свої резерви.
Нагадаємо
Керівник ЦПД Коваленко заявив про триваючі бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград. Сили оборони контролюють північну частину Покровська, а ворог вдається до пропаганди в Мирнограді.