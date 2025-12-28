Окупанти намагаються закріпитись на півдні Покровська та проникнути до Мирнограда

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 7006 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 12093 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 13157 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 19952 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 30454 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 43551 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 41985 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31770 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27171 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22116 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
81%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа28 грудня, 06:14 • 6150 перегляди
Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки28 грудня, 06:30 • 10530 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28 грудня, 07:20 • 12995 перегляди
Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики28 грудня, 07:39 • 8754 перегляди
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo10:43 • 5176 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 72520 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 125091 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 57077 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 87367 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 71153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Крим
Київська область
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 14071 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 24477 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 72520 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 26565 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 25961 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Дипломатка

Окупанти намагаються закріпитись на півдні Покровська та проникнути до Мирнограда

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Російські війська накопичуються та закріплюються на півдні Покровська, намагаючись зайти в північну частину міста. Окупанти також намагаються проникнути до Мирнограда малими групами ДРГ.

Окупанти намагаються закріпитись на півдні Покровська та проникнути до Мирнограда

росіяни накопичуються і закріплюються на півдні Покровська та намагаються заходити в північну частину міста, а також, окупанти намагаються "просочитсь" у Мирнограді. Про це повідомив речник 7-го корпусу ДШВ Сергій Окішев у етері телемарафону, передає УНН.

Якщо говорити про Покровськ, то росіяни зараз накопичуються, закріплюються в південній частині міста до залізничної колії та намагаються перетнути її,  і  малими групами заходити в північну частину Покровська.Використовуючи погані погодні умови, у них частково це виходить. Проте,  нещодавно була ясна погода – наші пілоти, артилеристи, пошуково-ударні групи відпрацювали на відмінно і завдали ворогу шалених втрат в особовому складі 

– зазначив Окішев. 

Крім того, за його словами, ворог присутній і у Мирнограді – там працюють здебільшого невеликі ДРГ, які намагаються "просочитись" та підтягнути далі свої резерви.

Нагадаємо

Керівник ЦПД Коваленко заявив про триваючі бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград. Сили оборони контролюють північну частину Покровська, а ворог вдається до пропаганди в Мирнограді. 

Алла Кіосак

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Покровськ
Мирноград
Гуляйполе