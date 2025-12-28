Оккупанты пытаются закрепиться на юге Покровска и проникнуть в Мирноград

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 7018 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 12105 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 13164 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 19963 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 30461 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 43553 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 41987 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31772 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27172 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22119 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
81%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Конгрессе США предлагают запретить переименование федеральных объектов в честь Трампа28 декабря, 06:14 • 6150 просмотра
Польша планирует завершить создание системы защиты беспилотников за два года28 декабря, 06:30 • 10530 просмотра
Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях28 декабря, 07:20 • 12995 просмотра
Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики28 декабря, 07:39 • 8754 просмотра
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвалеVideo10:43 • 5176 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 25988 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 72541 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 125112 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 57091 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 87379 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 14077 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 24486 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 72541 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 26570 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 25966 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Дипломатка

Оккупанты пытаются закрепиться на юге Покровска и проникнуть в Мирноград

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Российские войска накапливаются и закрепляются на юге Покровска, пытаясь зайти в северную часть города. Оккупанты также пытаются проникнуть в Мирноград малыми группами ДРГ.

Оккупанты пытаются закрепиться на юге Покровска и проникнуть в Мирноград

россияне накапливаются и закрепляются на юге Покровска и пытаются заходить в северную часть города, а также оккупанты пытаются "просочиться" в Мирнограде. Об этом сообщил спикер 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев в эфире телемарафона, передает УНН.

Если говорить о Покровске, то россияне сейчас накапливаются, закрепляются в южной части города до железнодорожного пути и пытаются пересечь его, и малыми группами заходить в северную часть Покровска. Используя плохие погодные условия, у них частично это получается. Однако, недавно была ясная погода – наши пилоты, артиллеристы, поисково-ударные группы отработали на отлично и нанесли врагу сумасшедшие потери в личном составе.

– отметил Окишев.

Кроме того, по его словам, враг присутствует и в Мирнограде – там работают в основном небольшие ДРГ, которые пытаются "просочиться" и подтянуть дальше свои резервы.

Напомним

Руководитель ЦПД Коваленко заявил о продолжающихся боях за Гуляйполе, Покровск и Мирноград. Силы обороны контролируют северную часть Покровска, а враг прибегает к пропаганде в Мирнограде.

Алла Киосак

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Покровск
Мирноград
Гуляйполе