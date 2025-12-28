Оккупанты пытаются закрепиться на юге Покровска и проникнуть в Мирноград

россияне накапливаются и закрепляются на юге Покровска и пытаются заходить в северную часть города, а также оккупанты пытаются "просочиться" в Мирнограде. Об этом сообщил спикер 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев в эфире телемарафона, передает УНН.

Если говорить о Покровске, то россияне сейчас накапливаются, закрепляются в южной части города до железнодорожного пути и пытаются пересечь его, и малыми группами заходить в северную часть Покровска. Используя плохие погодные условия, у них частично это получается. Однако, недавно была ясная погода – наши пилоты, артиллеристы, поисково-ударные группы отработали на отлично и нанесли врагу сумасшедшие потери в личном составе. – отметил Окишев.

Кроме того, по его словам, враг присутствует и в Мирнограде – там работают в основном небольшие ДРГ, которые пытаются "просочиться" и подтянуть дальше свои резервы.

Напомним

Руководитель ЦПД Коваленко заявил о продолжающихся боях за Гуляйполе, Покровск и Мирноград. Силы обороны контролируют северную часть Покровска, а враг прибегает к пропаганде в Мирнограде.