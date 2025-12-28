російські війська завдали 38 авіаударів та здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ - Генштаб

$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 грудня, 11:58 • 16069 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 28821 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24342 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 32873 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40293 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 48894 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46880 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33053 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28307 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22674 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
7.9м/с
89%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo28 грудня, 10:43 • 16379 перегляди
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитинаVideo28 грудня, 12:51 • 9730 перегляди
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курейVideo28 грудня, 13:42 • 9912 перегляди
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори14:44 • 17756 перегляди
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським16:58 • 13307 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 84835 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 137056 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 65231 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 95477 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 77002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гуляйполе
Мирноград
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 17980 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 28415 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 84835 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 30216 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 29515 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Bild

російські війська завдали 38 авіаударів та здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 38 авіаційних ударів та 2539 обстрілів позицій українських військ. На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили 146 окупантів.

російські війська завдали 38 авіаударів та здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 186 бойових зіткнень. Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2780 дронів-камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Два боєзіткнення тривають дотепер. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 - безповоротно. Наші захисники знищили дві одиниці автомобільного транспорту, 14 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці спеціальної техніки, також уразили дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БПЛА та три укриття для особового складу ворога

 - йдеться у дописі.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог здійснив 97 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили одну атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів та у бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо

У Гуляйполі тривають запеклі бої, частина міста під контролем російських військ. Окупанти активно штурмують позиції, але ЗСУ утримують значну частину міста, завдаючи ворогу відчутних втрат.

російські війська накопичуються та закріплюються на півдні Покровська, намагаючись зайти в північну частину міста. Окупанти також намагаються проникнути до Мирнограда малими групами ДРГ.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ