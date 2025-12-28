США планируют возвращение на Луну во время второго срока Трампа - администратор NASA Айзекман
Киев • УНН
Новый администратор NASA Джаред Айзекман сделал эти заявления вскоре после утверждения его кандидатуры Сенатом США.
Недавно назначенный администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что Соединенные Штаты планируют вернуться на Луну в течение второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.
Подробности
Как сообщают СМИ, Айзекман, близкий соратник генерального директора SpaceX Илона Маска, заявил в программе "Closing Bell Overtime" на CNBC, что возобновление обязательства Трампа по исследованию Луны является ключом к разблокированию "орбитальной экономики".
Мы хотим иметь такую возможность исследовать и реализовать научный, экономический и национально-безопасный потенциал на Луне
По его словам, возможности Луны включают создание центров космических данных, развитие инфраструктуры, а также потенциальную добычу гелия-3 - редкого газа, содержащегося на поверхности Луны и который может использоваться для термоядерного синтеза. После создания лунной базы NASA также может инвестировать в ядерную энергетику и космические ядерные двигатели.
Айзекман сделал эти заявления вскоре после утверждения его кандидатуры Сенатом. Изначально Дональд Трамп выдвинул его на должность руководителя NASA в декабре 2024 года, но в мае отозвал кандидатуру из-за "предыдущих связей Айзекмана". В ноябре Трамп повторно номинировал его.
Напомним
Президент США Дональд Трамп издал указ о радикальном ускорении программы "Артемида", установив жесткие сроки для доминирования США за пределами Земли. Документ предусматривает возвращение людей на Луну к 2028 году и заложение основы для полета на Марс.