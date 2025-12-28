США планируют возвращение на Луну во время второго срока Трампа - администратор NASA Айзекман

$41.930.00
49.430.00
ukenru
19:32 • 3350 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 17909 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 30866 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 25651 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 34213 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 41139 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 49665 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47258 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 33184 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28454 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
8м/с
89%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области28 декабря, 12:44 • 5796 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенокVideo28 декабря, 12:51 • 10946 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo28 декабря, 13:42 • 10965 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки28 декабря, 14:44 • 19406 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским16:58 • 14207 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 28678 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 85941 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 138343 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 65928 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 96179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Мирноград
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 18266 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 28745 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 85932 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 30529 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 29806 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Бильд

США планируют возвращение на Луну во время второго срока Трампа - администратор NASA Айзекман

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Новый администратор NASA Джаред Айзекман сделал эти заявления вскоре после утверждения его кандидатуры Сенатом США.

США планируют возвращение на Луну во время второго срока Трампа - администратор NASA Айзекман

Недавно назначенный администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что Соединенные Штаты планируют вернуться на Луну в течение второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Подробности

Как сообщают СМИ, Айзекман, близкий соратник генерального директора SpaceX Илона Маска, заявил в программе "Closing Bell Overtime" на CNBC, что возобновление обязательства Трампа по исследованию Луны является ключом к разблокированию "орбитальной экономики".

Мы хотим иметь такую возможность исследовать и реализовать научный, экономический и национально-безопасный потенциал на Луне

- сказал он.

По его словам, возможности Луны включают создание центров космических данных, развитие инфраструктуры, а также потенциальную добычу гелия-3 - редкого газа, содержащегося на поверхности Луны и который может использоваться для термоядерного синтеза. После создания лунной базы NASA также может инвестировать в ядерную энергетику и космические ядерные двигатели.

Айзекман сделал эти заявления вскоре после утверждения его кандидатуры Сенатом. Изначально Дональд Трамп выдвинул его на должность руководителя NASA в декабре 2024 года, но в мае отозвал кандидатуру из-за "предыдущих связей Айзекмана". В ноябре Трамп повторно номинировал его.

Напомним

Президент США Дональд Трамп издал указ о радикальном ускорении программы "Артемида", установив жесткие сроки для доминирования США за пределами Земли. Документ предусматривает возвращение людей на Луну к 2028 году и заложение основы для полета на Марс.

Алла Киосак

ПолитикаНовости МираТехнологии
Энергетика
SpaceX
Сенат Соединенных Штатов Америки
НАСА
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты