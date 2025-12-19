$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 21732 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 20547 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 37544 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 29471 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17420 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18297 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
19 грудня, 12:10 • 13838 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 28185 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11617 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
Трамп наказав повернути американців на Місяць до 2028 року та створити основну для польоту на Марс

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Трамп видав указ про радикальне прискорення програми "Артеміда", встановивши жорсткі терміни для домінування США поза Землею. Документ передбачає повернення людей на Місяць до 2028 року та закладання основи для польоту на Марс.

Трамп наказав повернути американців на Місяць до 2028 року та створити основну для польоту на Марс

Президент США Дональд Трамп видав указ, який повинен радикально прискорити програму "Артеміда" та встановити жорсткі терміни для домінування США поза межами Землі. Згідно з документом, США мають повернути людей на Місяць до 2028 року та закласти основу для польоту на Марс. Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.

Деталі

Указ визначає чіткі дедлайни для NASA та оборонного сектору:

  • Повернення на Місяць (до 2028 року): утвердження лідерства та початок економічного освоєння супутника.
    • Місячний форпост (до 2030 року): створення постійної бази для тривалої присутності американців.
      • Пріоритет надаватиметься приватним сервісам запуску та переходу від МКС до комерційних станцій.

        Перевага в космосі є мірилом національного бачення та сили волі 

        – зазначено в указі.

        Безпека та "Залізний купол"

        Окремий акцент зроблено на захисті космічних інтересів. До 2028 року США мають продемонструвати прототипи протиракетної оборони наступного покоління в межах проєкту "Залізний купол для Америки".

        Також ставиться завдання виявляти загрози у навколомісячному просторі, зокрема "будь-яке розміщення ядерної зброї в космосі". Від союзників очікують збільшення інвестицій в американську космічну промисловість та посилення оперативної співпраці.

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Ядерна зброя
        Білий дім
        NASA
        Залізний купол
        Сполучені Штати Америки