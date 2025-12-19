Трамп наказав повернути американців на Місяць до 2028 року та створити основну для польоту на Марс
Київ • УНН
Трамп видав указ про радикальне прискорення програми "Артеміда", встановивши жорсткі терміни для домінування США поза Землею. Документ передбачає повернення людей на Місяць до 2028 року та закладання основи для польоту на Марс.
Президент США Дональд Трамп видав указ, який повинен радикально прискорити програму "Артеміда" та встановити жорсткі терміни для домінування США поза межами Землі. Згідно з документом, США мають повернути людей на Місяць до 2028 року та закласти основу для польоту на Марс. Про це йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.
Деталі
Указ визначає чіткі дедлайни для NASA та оборонного сектору:
- Повернення на Місяць (до 2028 року): утвердження лідерства та початок економічного освоєння супутника.
- Місячний форпост (до 2030 року): створення постійної бази для тривалої присутності американців.
- Пріоритет надаватиметься приватним сервісам запуску та переходу від МКС до комерційних станцій.
Перевага в космосі є мірилом національного бачення та сили волі
Безпека та "Залізний купол"
Окремий акцент зроблено на захисті космічних інтересів. До 2028 року США мають продемонструвати прототипи протиракетної оборони наступного покоління в межах проєкту "Залізний купол для Америки".
Також ставиться завдання виявляти загрози у навколомісячному просторі, зокрема "будь-яке розміщення ядерної зброї в космосі". Від союзників очікують збільшення інвестицій в американську космічну промисловість та посилення оперативної співпраці.
Центр Кеннеді у Вашингтоні стає "Центром Трампа-Кеннеді" попри юридичні суперечки19.12.25, 22:10 • 750 переглядiв