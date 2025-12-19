Трамп приказал вернуть американцев на Луну к 2028 году и создать основу для полета на Марс
Президент США Дональд Трамп издал указ, который должен радикально ускорить программу "Артемида" и установить жесткие сроки для доминирования США за пределами Земли. Согласно документу, США должны вернуть людей на Луну до 2028 года и заложить основу для полета на Марс. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.
Детали
Указ определяет четкие дедлайны для NASA и оборонного сектора:
- Возвращение на Луну (до 2028 года): утверждение лидерства и начало экономического освоения спутника.
- Лунный форпост (до 2030 года): создание постоянной базы для длительного присутствия американцев.
- Приоритет будет отдаваться частным сервисам запуска и переходу от МКС к коммерческим станциям.
Превосходство в космосе является мерилом национального видения и силы воли
Безопасность и "Железный купол"
Отдельный акцент сделан на защите космических интересов. До 2028 года США должны продемонстрировать прототипы противоракетной обороны следующего поколения в рамках проекта "Железный купол для Америки".
Также ставится задача выявлять угрозы в окололунном пространстве, в частности "любое размещение ядерного оружия в космосе". От союзников ожидают увеличения инвестиций в американскую космическую промышленность и усиления оперативного сотрудничества.
