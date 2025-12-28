$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3664 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6514 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8624 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12766 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14431 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18873 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35534 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54793 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59163 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51896 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США планують повернення на Місяць під час другого терміну Трампа - адміністратор NASA Айзекман

Київ • УНН

 • 5972 перегляди

Новий адміністратор NASA Джаред Айзекман зробив ці заяви незабаром після затвердження його кандидатури Сенатом США.

США планують повернення на Місяць під час другого терміну Трампа - адміністратор NASA Айзекман

Нещодавно призначений адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що Сполучені Штати планують повернутися на Місяць впродовж другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, Айзекман, близький соратник генерального директора SpaceX Ілона Маска, заявив в програмі "Closing Bell Overtime" на CNBC, що відновлення зобов’язання Трампа щодо дослідження Місяця є ключем до розблокування "орбітальної економіки".

Ми хочемо мати таку можливість дослідити та реалізувати науковий, економічний та національно-безпековий потенціал на Місяці

- сказав він.

За його словами, можливості Місяця включають створення центрів космічних даних, розвиток інфраструктури, а також потенційний видобуток гелію-3 - рідкісного газу, що міститься на поверхні Місяця і може використовуватися для термоядерного синтезу. Після створення місячної бази NASA також може інвестувати в ядерну енергетику та космічні ядерні двигуни.

Айзекман зробив ці заяви незабаром після затвердження його кандидатури Сенатом. Спочатку Дональд Трамп висунув його на посаду керівника NASA у грудні 2024 року, але в травні відкликав кандидатуру через "попередні зв’язки Айзекмана". У листопаді Трамп повторно номінував його.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп видав указ про радикальне прискорення програми "Артеміда", встановивши жорсткі терміни для домінування США поза Землею. Документ передбачає повернення людей на Місяць до 2028 року та закладання основи для польоту на Марс.

Алла Кіосак

