США планують повернення на Місяць під час другого терміну Трампа - адміністратор NASA Айзекман

Нещодавно призначений адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що Сполучені Штати планують повернутися на Місяць впродовж другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, Айзекман, близький соратник генерального директора SpaceX Ілона Маска, заявив в програмі "Closing Bell Overtime" на CNBC, що відновлення зобов’язання Трампа щодо дослідження Місяця є ключем до розблокування "орбітальної економіки".

Ми хочемо мати таку можливість дослідити та реалізувати науковий, економічний та національно-безпековий потенціал на Місяці - сказав він.

За його словами, можливості Місяця включають створення центрів космічних даних, розвиток інфраструктури, а також потенційний видобуток гелію-3 - рідкісного газу, що міститься на поверхні Місяця і може використовуватися для термоядерного синтезу. Після створення місячної бази NASA також може інвестувати в ядерну енергетику та космічні ядерні двигуни.

Айзекман зробив ці заяви незабаром після затвердження його кандидатури Сенатом. Спочатку Дональд Трамп висунув його на посаду керівника NASA у грудні 2024 року, але в травні відкликав кандидатуру через "попередні зв’язки Айзекмана". У листопаді Трамп повторно номінував його.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп видав указ про радикальне прискорення програми "Артеміда", встановивши жорсткі терміни для домінування США поза Землею. Документ передбачає повернення людей на Місяць до 2028 року та закладання основи для польоту на Марс.