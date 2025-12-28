Оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя - DeepState
Киев • УНН
Российские военные 20 декабря расстреляли трех бойцов ВСУ южнее Гуляйполя. Бойцы должны были занять позиции, которые ранее были оставлены другим подразделением.
Оккупанты 20 декабря расстреляли троих бойцов Сил Обороны Украины южнее Гуляйполя, передает УНН со ссылкой на DeepState.
Детали
По данным DeepState, событие имело место 20 декабря 2025 года. Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг.
Данный случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную сущность военно-политического руководства московии
