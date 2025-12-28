Окупанти розстріляли трьох українських бійців біля Гуляйполя - DeepState
Київ • УНН
Російські військові 20 грудня розстріляли трьох бійців ЗСУ південніше Гуляйполя. Бійці мали зайняти позиції, які раніше були залишені іншим підрозділом.
Окупанти 20 грудня розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя, передає УНН із посиланням на DeepState.
Деталі
За даними DeepState, подія мала місце 20 грудня 2025 року. Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог.
Даний випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва московії
