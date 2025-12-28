$41.930.00
Даже военную форму заказывают в Китае: российская модная индустрия столкнулась с падением спроса и закрытием магазинов

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

Российская индустрия моды не воспользовалась уходом международных брендов, столкнувшись с падением спроса и закрытием магазинов в 2024–2025 годах. Вместо развития собственного производства, рынок заполнили импортные товары, а бизнес теряет рентабельность.

Даже военную форму заказывают в Китае: российская модная индустрия столкнулась с падением спроса и закрытием магазинов

Несмотря на обещания "импортозамещения" после 2022 года, российская индустрия моды так и не смогла воспользоваться уходом международных брендов. Временный рост продаж быстро сменился спадом: в 2024–2025 годах отрасль столкнулась с падением спроса, закрытием магазинов и ростом издержек, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в рф массово сворачивают бизнес даже крупные игроки модной индустрии. Обанкротились Incity и Deseo, закрылся бренд Just Clothes, а "Глория Джинс" закрывает магазины, продает фабрики и переносит производство за границу. Половина всех закрытых торговых точек в 2025 году – это магазины одежды и обуви, преимущественно российские.

Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук25.12.25, 14:39 • 2924 просмотра

Вместо развития собственного производства рынок заполнили импортные товары под новыми вывесками. Одежду и дальше завозят из Китая, Турции и через байеров. Также Россия не создала полноценной текстильной базы: нет современных фабрик, качественных тканей и фурнитуры, даже военную форму заказывают в Китае. Маркетплейсы Wildberries и Ozon лишь усилили зависимость от дешевого азиатского импорта, вытеснив локальных производителей.

- говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что на фоне роста налогов и штрафов бизнес теряет рентабельность, а потребители – покупательную способность. В итоге российская мода оказалась неспособной существовать без известных международных брендов, обнажив бедность, технологическую слабость и полную зависимость экономики от внешнего мира.

рф теряет технологические возможности в ядерном машиностроении из-за зависимости от Китая - разведка26.12.25, 15:05 • 2325 просмотров

Антонина Туманова

