Росатом впервые приобрел две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации "Dongfang Turbine" для Ленинградской АЭС. Это свидетельствует о технологической деградации российского машиностроения и растущей зависимости от КНР.
москва все больше опирается на Пекин для поддержки собственной атомной энергетики. "Росатом" впервые закупил критическое оборудование для АЭС за рубежом – две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации "Dongfang Turbine", которые предназначены для Ленинградской станции. Как сообщили в Службе внешней разведки, это не только подчеркивает технологическую деградацию российского машиностроения, но и открывает путь к глубокой зависимости от КНР, передает УНН.
По данным разведки, российская корпорация уже обратилась к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС.
Поставки планируют завершить до 2030 года, что означает длительное ожидание критически важных компонентов. В то же время себестоимость российских турбин на треть превышает китайские аналоги, а собственные производственные мощности не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС
Фактически, российская атомная отрасль потеряла способность самостоятельно обеспечивать ключевые проекты. Закупка оборудования и передача технологий в стратегически чувствительной сфере означают не только провал в развитии, но и долгосрочную технологическую зависимость от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию, резюмировали в разведке.
