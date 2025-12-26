$41.930.22
13:36 • 1120 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 6898 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 18017 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 14554 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 12887 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15815 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18280 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 34499 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16788 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 32069 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
рф теряет технологические возможности в ядерном машиностроении из-за зависимости от Китая - разведка

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Росатом впервые приобрел две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации "Dongfang Turbine" для Ленинградской АЭС. Это свидетельствует о технологической деградации российского машиностроения и растущей зависимости от КНР.

рф теряет технологические возможности в ядерном машиностроении из-за зависимости от Китая - разведка

москва все больше опирается на Пекин для поддержки собственной атомной энергетики. "Росатом" впервые закупил критическое оборудование для АЭС за рубежом – две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации "Dongfang Turbine", которые предназначены для Ленинградской станции. Как сообщили в Службе внешней разведки, это не только подчеркивает технологическую деградацию российского машиностроения, но и открывает путь к глубокой зависимости от КНР, передает УНН.

Детали

По данным разведки, российская корпорация уже обратилась к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС.

Поставки планируют завершить до 2030 года, что означает длительное ожидание критически важных компонентов. В то же время себестоимость российских турбин на треть превышает китайские аналоги, а собственные производственные мощности не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС 

- говорится в сообщении.

Зависимость Москвы от Китая растет, несмотря на сокращение объемов торговли - разведка15.11.25, 14:09 • 6143 просмотра

Фактически, российская атомная отрасль потеряла способность самостоятельно обеспечивать ключевые проекты. Закупка оборудования и передача технологий в стратегически чувствительной сфере означают не только провал в развитии, но и долгосрочную технологическую зависимость от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию, резюмировали в разведке.

Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка24.09.25, 13:47 • 3906 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Пекин
Китай