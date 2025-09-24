$41.380.00
Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В сентябре Китай прекратил действие неофициальных субсидий на импорт российской меди и никеля, чтобы уменьшить конкурентное преимущество поставщиков из рф. Это решение является частью стратегии Китая по оптимизации государственных расходов и диверсификации импортных потоков, что приведет к снижению доходов российских производителей.

Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка

В сентябре правительство Китая прекратило действие неофициальных субсидий, ранее поддерживавших импорт российской меди и никеля. Решение призвано уменьшить искусственное конкурентное преимущество поставщиков из рф и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Ранее эти льготы – в форме скидок или фиксированных выплат – компенсировали логистические расходы, обеспечивали конкурентные преимущества российским поставщикам и поддерживали стабильность цепей поставок 

– сообщила разведка Украины.

По ее данным, отмена субсидий стала частью стратегии Китая по оптимизации государственных расходов и диверсификации импортных потоков. Пекин активно инвестирует в добычу меди и никеля в Индонезии, Африке и Латинской Америке, стремясь "защитить внутренний рынок от ценовых перекосов, вызванных российскими металлами, продаваемыми с дисконтом из-за западных санкций".

Решение Китая происходит на фоне общего сокращения импорта российского сырья: по данным украинской разведки, в январе–июне 2025 года импорт нефти из рф уменьшился на 11 % в годовом исчислении, нефтепродуктов – на 28 %, СПГ – на 13 %, древесины и угля – на 10 %.

Во внешней разведке Украины прогнозируют, что для российских компаний последствия будут ощутимыми. В частности, "конкурентоспособность их металлов в Китае снизится, а прибыли крупнейших производителей – таких как "Норильский никель" и "Русал" – значительно сократятся".

Степан Гафтко

