Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка
В сентябре Китай прекратил действие неофициальных субсидий на импорт российской меди и никеля, чтобы уменьшить конкурентное преимущество поставщиков из рф. Это решение является частью стратегии Китая по оптимизации государственных расходов и диверсификации импортных потоков, что приведет к снижению доходов российских производителей.
В сентябре правительство Китая прекратило действие неофициальных субсидий, ранее поддерживавших импорт российской меди и никеля. Решение призвано уменьшить искусственное конкурентное преимущество поставщиков из рф и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
Ранее эти льготы – в форме скидок или фиксированных выплат – компенсировали логистические расходы, обеспечивали конкурентные преимущества российским поставщикам и поддерживали стабильность цепей поставок
По ее данным, отмена субсидий стала частью стратегии Китая по оптимизации государственных расходов и диверсификации импортных потоков. Пекин активно инвестирует в добычу меди и никеля в Индонезии, Африке и Латинской Америке, стремясь "защитить внутренний рынок от ценовых перекосов, вызванных российскими металлами, продаваемыми с дисконтом из-за западных санкций".
Решение Китая происходит на фоне общего сокращения импорта российского сырья: по данным украинской разведки, в январе–июне 2025 года импорт нефти из рф уменьшился на 11 % в годовом исчислении, нефтепродуктов – на 28 %, СПГ – на 13 %, древесины и угля – на 10 %.
Во внешней разведке Украины прогнозируют, что для российских компаний последствия будут ощутимыми. В частности, "конкурентоспособность их металлов в Китае снизится, а прибыли крупнейших производителей – таких как "Норильский никель" и "Русал" – значительно сократятся".
Напомним
Согласно оценке Президента Украины Владимира Зеленского, Китай обладает значительным влиянием для прекращения российской агрессии, однако пока воздерживается от активных действий.
Ранее Президент Украины Зеленский заявил, что не чувствует, что Китай заинтересован в завершении войны между Украиной и рф.