В сентябре Китай прекратил действие неофициальных субсидий на импорт российской меди и никеля, чтобы уменьшить конкурентное преимущество поставщиков из рф. Это решение является частью стратегии Китая по оптимизации государственных расходов и диверсификации импортных потоков, что приведет к снижению доходов российских производителей.