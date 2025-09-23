$41.380.13
17:44 • 656 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 8956 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 25721 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 20260 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 49097 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 39492 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37347 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50108 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49945 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45437 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 25728 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21738 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 39233 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 42395 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 49104 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Посольство Украины в Китае направило официальную ноту в МИД КНР из-за захода контейнеровоза HENG YANG 9 в Севастополь. Судно, принадлежащее китайской компании, сознательно скрывало свои передвижения, передавая ложные данные о маршруте.

Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину

Украинское посольство в Китае направило официальную ноту в МИД Китая из-за заходов китайского судна в оккупированный Крым. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает и расценивает как грубое нарушение международного права и законодательства Украины неоднократные заходы контейнеровоза HENG YANG 9 (IMO: 1059979; флаг: Панама) во временно оккупированный российской федерацией порт Севастополя 

- заявил Тихий.

Он отметил, что особое возмущение вызывает тот факт, что судно, принадлежащее китайской компании Guangxi Changhai, сознательно скрывало свои передвижения, передавая ложные данные о маршруте, что подтверждает осознанный характер нарушения.

Эти действия являются очередным свидетельством дерзкого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, а также основополагающими нормами международного права, в частности Резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, четко закрепляющей суверенитет Украины над ее территориальными водами. В связи с этим инцидентом посольство Украины в КНР направило официальную ноту в МИД Китая. Украина также проинформировала о нем Международную морскую организацию (ИМО) 

- добавил Тихий.

Украина призывает Пекин принять безотлагательные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем и требуем придерживаться заявленной политики по воздержанию китайских компаний от сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины.

Украинская сторона оставляет за собой право должным образом реагировать на все случаи нарушений территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, путем введения санкций против причастных физических и юридических лиц 

- резюмировал Тихий.

Напомним

Китайское грузовое судно под панамским флагом Heng Yang 9 как минимум три раза заходило в порт временно оккупированного Севастополя.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Панама
Организация Объединенных Наций
Крым
Китай
Украина
Севастополь