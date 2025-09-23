Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Киев • УНН
Посольство Украины в Китае направило официальную ноту в МИД КНР из-за захода контейнеровоза HENG YANG 9 в Севастополь. Судно, принадлежащее китайской компании, сознательно скрывало свои передвижения, передавая ложные данные о маршруте.
Украинское посольство в Китае направило официальную ноту в МИД Китая из-за заходов китайского судна в оккупированный Крым. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает и расценивает как грубое нарушение международного права и законодательства Украины неоднократные заходы контейнеровоза HENG YANG 9 (IMO: 1059979; флаг: Панама) во временно оккупированный российской федерацией порт Севастополя
Он отметил, что особое возмущение вызывает тот факт, что судно, принадлежащее китайской компании Guangxi Changhai, сознательно скрывало свои передвижения, передавая ложные данные о маршруте, что подтверждает осознанный характер нарушения.
Эти действия являются очередным свидетельством дерзкого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины, а также основополагающими нормами международного права, в частности Резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, четко закрепляющей суверенитет Украины над ее территориальными водами. В связи с этим инцидентом посольство Украины в КНР направило официальную ноту в МИД Китая. Украина также проинформировала о нем Международную морскую организацию (ИМО)
Украина призывает Пекин принять безотлагательные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем и требуем придерживаться заявленной политики по воздержанию китайских компаний от сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины.
Украинская сторона оставляет за собой право должным образом реагировать на все случаи нарушений территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, путем введения санкций против причастных физических и юридических лиц
Напомним
Китайское грузовое судно под панамским флагом Heng Yang 9 как минимум три раза заходило в порт временно оккупированного Севастополя.