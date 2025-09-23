Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну

Українське посольство в Китаї направило офіційну ноту до МЗС Китаю через заходи китайського судна до окупованого Криму. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає УНН.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та розцінює як грубе порушення міжнародного права та законодавства України неодноразові заходи контейнеровоза HENG YANG 9 (IMO: 1059979; прапор: Панама) до тимчасово окупованого російською федерацією порту Севастополя

Він зазначив, що особливе обурення викликає той факт, що судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai, свідомо приховувало свої пересування, передаючи неправдиві дані про маршрут, що підтверджує усвідомлений характер порушення.

Ці дії є черговим свідченням зухвалої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до основоположних норм міжнародного права, зокрема Резолюції 68/262 "Територіальна цілісність України", а також положень Конвенції ООН з морського права 1982 року, що чітко закріплює суверенітет України над її територіальними водами. У зв’язку з цим інцидентом посольство України в КНР направило офіційну ноту до МЗС Китаю. Україна також поінформувала про нього Міжнародну морську організацію (ІМО)

Україна закликає Пекін вжити невідкладних заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому та вимагаємо дотримуватися заявленої політики щодо утримання китайських компаній від співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України.

Українська сторона залишає за собою право належним чином реагувати на усі випадки порушень територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, шляхом введення санкцій проти причетних фізичних та юридичних осіб