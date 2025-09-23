"Без Китаю путінська росія - ніщо": Зеленський наголосив, що Пекін міг би зупинити війну

На думку Президента України Володимира Зеленського, Китай має достатньо впливу, щоб зупинити російську агресію, але досі утримується від рішучих кроків. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН передає УНН.

Якби Китай справді хотів, він би міг зупинити це вторгнення. росія повністю залежить від Китаю і без Китаю путінська росія - це ніщо, проте Китай лишається відстороненим і мовчазним замість того, щоб зупинити це кровопролиття - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває, що Китай зацікавлений у завершенні війни між Україною та рф.