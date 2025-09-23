"Без Китаю путінська росія - ніщо": Зеленський наголосив, що Пекін міг би зупинити війну

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 6150 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 10923 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 11770 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 14675 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 33562 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23176 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 53817 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40731 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38156 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50890 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
70%
753мм
Популярнi новини
Умєров та Зеленський обговорили з представниками Трампа програму дронів та закупівлю зброї для України23 вересня, 11:41 • 3436 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 14427 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 18835 перегляди
У Києві на Відрадному спалахнула масштабна пожежа: що відомоVideo23 вересня, 13:46 • 3738 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови18:48 • 7618 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 33563 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 28090 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 44026 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 45763 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 53820 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 14519 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 77484 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38935 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 54065 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105744 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
E-6 Mercury

"Без Китаю путінська росія - ніщо": Зеленський наголосив, що Пекін міг би зупинити війну

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має достатньо впливу, щоб зупинити російську агресію, але залишається відстороненим. На його думку, Росія повністю залежить від Китаю.

"Без Китаю путінська росія - ніщо": Зеленський наголосив, що Пекін міг би зупинити війну

На думку Президента України Володимира Зеленського, Китай має достатньо впливу, щоб зупинити російську агресію, але досі утримується від рішучих кроків. Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН передає УНН.

Якби Китай справді хотів, він би міг зупинити це вторгнення. росія повністю залежить від Китаю і без Китаю путінська росія - це ніщо, проте Китай лишається відстороненим і мовчазним замість того, щоб зупинити це кровопролиття 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває, що Китай зацікавлений у завершенні війни між Україною та рф.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Генеральна Асамблея ООН
Китай
Володимир Зеленський
Україна