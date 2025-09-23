$41.380.13
19:19 • 6280 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 11059 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 11884 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 14748 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 33669 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23203 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 53880 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40747 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38169 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50904 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
"Без Китая путинская россия - ничто": Зеленский подчеркнул, что Пекин мог бы остановить войну

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет достаточно влияния, чтобы остановить российскую агрессию, но остается отстраненным. По его мнению, россия полностью зависит от Китая.

"Без Китая путинская россия - ничто": Зеленский подчеркнул, что Пекин мог бы остановить войну

По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, Китай обладает достаточным влиянием, чтобы остановить российскую агрессию, но до сих пор воздерживается от решительных шагов. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Если бы Китай действительно хотел, он мог бы остановить это вторжение. россия полностью зависит от Китая, и без Китая путинская россия — это ничто, однако Китай остается отстраненным и молчаливым вместо того, чтобы остановить это кровопролитие 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствует, что Китай заинтересован в завершении войны между Украиной и рф.

Алена Уткина

