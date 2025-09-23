"Без Китая путинская россия - ничто": Зеленский подчеркнул, что Пекин мог бы остановить войну

По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, Китай обладает достаточным влиянием, чтобы остановить российскую агрессию, но до сих пор воздерживается от решительных шагов. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Если бы Китай действительно хотел, он мог бы остановить это вторжение. россия полностью зависит от Китая, и без Китая путинская россия — это ничто, однако Китай остается отстраненным и молчаливым вместо того, чтобы остановить это кровопролитие - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствует, что Китай заинтересован в завершении войны между Украиной и рф.