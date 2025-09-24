Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка

У вересні Китай припинив дію неофіційних субсидій на імпорт російської міді та нікелю, щоб зменшити конкурентну перевагу постачальників з рф. Це рішення є частиною стратегії Китаю з оптимізації державних витрат та диверсифікації імпортних потоків, що призведе до зниження прибутків російських виробників.