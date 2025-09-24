$41.380.00
Ексклюзив
10:07 • 1332 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 11250 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 11159 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 13518 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 12758 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 25430 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 43668 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35280 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32720 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 67945 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У вересні Китай припинив дію неофіційних субсидій на імпорт російської міді та нікелю, щоб зменшити конкурентну перевагу постачальників з рф. Це рішення є частиною стратегії Китаю з оптимізації державних витрат та диверсифікації імпортних потоків, що призведе до зниження прибутків російських виробників.

Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка

У вересні уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій, що раніше підтримували імпорт російської міді та нікелю. Рішення покликане зменшити штучну конкурентну перевагу постачальників із рф та стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Раніше ці пільги – у формі знижок або фіксованих виплат – компенсували логістичні витрати, забезпечували конкурентні переваги російським постачальникам та підтримували стабільність ланцюгів поставок 

– повідомила розвідка України.

За її даними, скасування субсидій стало частиною стратегії Китаю з оптимізації державних витрат та диверсифікації імпортних потоків. Пекін активно інвестує у видобуток міді й нікелю в Індонезії, Африці та Латинській Америці, прагнучи "захистити внутрішній ринок від цінових перекосів, спричинених російськими металами, що продаються з дисконтом через західні санкції".

Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну23.09.25, 20:44 • 35281 перегляд

Рішення Китаю відбувається на тлі загального скорочення імпорту російської сировини: за даними української розвідки, у січні–червні 2025 року імпорт нафти з рф зменшився на 11 % у річному вимірі, нафтопродуктів – на 28 %, СПГ – на 13 %, деревини та вугілля – на 10 %.

У зовнішній розвідці України прогнозують, що для російських компаній наслідки будуть відчутними. Зокрема, "конкурентоспроможність їхніх металів у Китаї знизиться, а прибутки найбільших виробників – таких як "Норильський нікель" і "Русал" – значно скоротяться".

Нагадаємо

Згідно з оцінкою Президента України Володимира Зеленського, Китай володіє значним впливом для припинення російської агресії, проте поки що утримується від активних дій.

Раніше Президент України Зеленський заявив, що не відчуває, що Китай зацікавлений у завершенні війни між Україною та рф.

Степан Гафтко

