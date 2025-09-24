Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка
У вересні Китай припинив дію неофіційних субсидій на імпорт російської міді та нікелю, щоб зменшити конкурентну перевагу постачальників з рф. Це рішення є частиною стратегії Китаю з оптимізації державних витрат та диверсифікації імпортних потоків, що призведе до зниження прибутків російських виробників.
У вересні уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій, що раніше підтримували імпорт російської міді та нікелю. Рішення покликане зменшити штучну конкурентну перевагу постачальників із рф та стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Деталі
Раніше ці пільги – у формі знижок або фіксованих виплат – компенсували логістичні витрати, забезпечували конкурентні переваги російським постачальникам та підтримували стабільність ланцюгів поставок
За її даними, скасування субсидій стало частиною стратегії Китаю з оптимізації державних витрат та диверсифікації імпортних потоків. Пекін активно інвестує у видобуток міді й нікелю в Індонезії, Африці та Латинській Америці, прагнучи "захистити внутрішній ринок від цінових перекосів, спричинених російськими металами, що продаються з дисконтом через західні санкції".
Рішення Китаю відбувається на тлі загального скорочення імпорту російської сировини: за даними української розвідки, у січні–червні 2025 року імпорт нафти з рф зменшився на 11 % у річному вимірі, нафтопродуктів – на 28 %, СПГ – на 13 %, деревини та вугілля – на 10 %.
У зовнішній розвідці України прогнозують, що для російських компаній наслідки будуть відчутними. Зокрема, "конкурентоспроможність їхніх металів у Китаї знизиться, а прибутки найбільших виробників – таких як "Норильський нікель" і "Русал" – значно скоротяться".
Нагадаємо
Згідно з оцінкою Президента України Володимира Зеленського, Китай володіє значним впливом для припинення російської агресії, проте поки що утримується від активних дій.
Раніше Президент України Зеленський заявив, що не відчуває, що Китай зацікавлений у завершенні війни між Україною та рф.