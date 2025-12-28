На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском направлении

С начала суток на фронте зафиксировано 103 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, передает УНН.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 15 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки, Избицкого. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в сторону Малой Шапковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Озерное и Дробышево. Силы обороны уже остановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в пяти локациях.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Миньковки.

Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил карты

На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка. Девять боестолкновений продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное и в сторону населенных пунктов Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки и Белогорья, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили пять атак врага в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степного и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Оккупанты потеряли 1200 солдат и 29 крылатых ракет за сутки - Генштаб