На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском направлении
С начала суток на фронте зафиксировано 103 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, где продолжаются бои.
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 15 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григоровки, Избицкого. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в сторону Малой Шапковки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закотное, Дружелюбовка, Озерное и Дробышево. Силы обороны уже остановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в пяти локациях.
На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Миньковки.
На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка. Девять боестолкновений продолжаются.
Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное и в сторону населенных пунктов Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, два боестолкновения сейчас продолжаются.
На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки и Белогорья, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили пять атак врага в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степного и в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
