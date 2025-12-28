$41.930.00
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 15398 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 14902 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 22701 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 32438 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 44980 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 43513 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32265 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27597 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22325 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, де тривають бої.

На фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 15 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки, Ізбицького. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку у бік Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Озерне й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у п’ятьох локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував в районі Серебрянки. 

На Краматорському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районі Міньківки.

Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив карти28.12.25, 09:27 • 4840 переглядiв

На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка. Дев’ять боєзіткнень тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне та у бік населених пунктів Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, два боєзіткнення наразі тривають. 

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили вісім спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки та Білогір’я, ще чотири боєзіткнення тривають. 

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового та у бік Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Окупанти втратили 1200 солдатів та 29 крилатих ракет за добу - Генштаб28.12.25, 07:36 • 4086 переглядiв

Антоніна Туманова

