На фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському напрямку
Від початку доби на фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках, де тривають бої.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 15 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки, Ізбицького. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку у бік Малої Шапківки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Озерне й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у п’ятьох локаціях.
На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував в районі Серебрянки.
На Краматорському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка. Дев’ять боєзіткнень тривають.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне та у бік населених пунктів Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, два боєзіткнення наразі тривають.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили вісім спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки та Білогір’я, ще чотири боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового та у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
