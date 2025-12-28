Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: 90% мирного соглашения уже обсуждено
Киев • УНН
Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, начали встречу. Зеленский подчеркнул, что встреча посвящена мирным переговорам и плану, а также поблагодарил Трампа за поддержку.
В США началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Перед началом встречи за закрытыми дверями главы государств дали комментарии журналистам. Президент Зеленский, в частности, заявил, что представители Украины и США обсудили уже 90% пунктов потенциального мирного соглашения, передает УНН.
В целом, по словам Зеленского, встреча с Трампом будет посвящена мирным переговорам и мирному плану.
"Очень важно, чтобы наши команды обсудили стратегию — как действовать шаг за шагом и приблизить мир", — сказал он журналистам.
Он добавил, что команды уже обсудили около 90% плана.
Зеленский поблагодарил Трампа и заявил, что надеется на скорейшее установление мира.
Его спросили о возможных территориальных уступках со стороны Украины, однако Зеленский уклонился от прямого ответа, сообщив только, что и этот вопрос будет обсуждаться сегодня.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на многие различные компромиссы для достижения мира.
Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который в частности предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе