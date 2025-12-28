$41.930.00
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: 90% мирного соглашения уже обсуждено

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, начали встречу. Зеленский подчеркнул, что встреча посвящена мирным переговорам и плану, а также поблагодарил Трампа за поддержку.

Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: 90% мирного соглашения уже обсуждено

В США началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Перед началом встречи за закрытыми дверями главы государств дали комментарии журналистам. Президент Зеленский, в частности, заявил, что представители Украины и США обсудили уже 90% пунктов потенциального мирного соглашения, передает УНН.

В целом, по словам Зеленского, встреча с Трампом будет посвящена мирным переговорам и мирному плану.

"Очень важно, чтобы наши команды обсудили стратегию — как действовать шаг за шагом и приблизить мир", — сказал он журналистам.

Он добавил, что команды уже обсудили около 90% плана.

Зеленский поблагодарил Трампа и заявил, что надеется на скорейшее установление мира.

Его спросили о возможных территориальных уступках со стороны Украины, однако Зеленский уклонился от прямого ответа, сообщив только, что и этот вопрос будет обсуждаться сегодня.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на многие различные компромиссы для достижения мира.

Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который в частности предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе

Евгений Царенко

Война в Украине
