Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа завершилась
Киев • УНН
Встреча президентов Украины и США длилась более двух часов. Сейчас президенты проводят видеоконференцию с европейскими лидерами.
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа завершилась, передает УНН.
Встреча длилась более двух часов.
Сейчас, по информации западных СМИ, президенты проводят видеоконференцию с европейскими лидерами.
Напомним
Встреча глав государств была посвящена обсуждению мирного плана. Как заявил Зеленский, представители Украины и США уже обсудили 90% мирного плана.
Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на много разных компромиссов для достижения мира.
Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который, в частности, предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе.
