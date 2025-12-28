Единственный дедлайн - закончить войну: Трамп на встрече с Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что его единственный дедлайн – закончить войну. Это заявление он сделал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
У меня нет дедлайнов. Единственный мой дедлайн - закончить войну
Кроме того, президент США выразил мнение, что оба президента Зеленский и Путин - хотят заключить сделку.
