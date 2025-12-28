Єдиний дедлайн - закінчити війну: Трамп на зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що його єдиний дедлайн – закінчити війну. Цю заяву він зробив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
У мене немає дедлайнів. Єдиний мій дедлайн - закінчити війну
Крім того, президент США висловив думку, що обидва президенти Зеленський і путін - хочуть укласти угоду.
