Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну

В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет своего пика. В этом году главным испытанием для наблюдателей станет полнолуние, которое может несколько омрачить волшебное космическое шоу. УНН собрал несколько советов, чтобы даже несмотря на это наблюдение за метеорами принесло максимум удовольствия.

Персеиды — ежегодный метеорный поток, возникающий из обломков кометы 109P/Свифта-Таттла, открытой в 1862 году Льюисом Свифтом и Горасом Таттлом. Эта гигантская комета с ядром около 26 км пересекает орбиту Земли раз в 133 года, оставляя после себя облако пыли и каменных частиц. В июле и августе Земля проходит сквозь этот поток, и микроскопические обломки, врезаясь в атмосферу со скоростью до 59 км/с, сгорают, образуя яркие "падающие звезды".

Древнейшие упоминания о Персеидах датируются 36 годом н.э. в китайских хрониках, а научное подтверждение их цикличности дал в 1835 году бельгиец Адольф Кетле. В Европе поток известен как "Слезы Святого Лаврентия" — в честь мученика, казненного 10 августа 258 года. В средневековых легендах яркие метеоры считали огненными слезами святого, сочетая небесное явление с глубокой культурной и религиозной символикой.

Персеиды в 2025 году

Период активности Персеид в 2025 году продлится с 17 июля по 24 августа. В течение этого периода Земля проходит сквозь поток обломков кометы Свифта-Таттла, а это означает, что можно увидеть метеоры из этого потока любой ночью в пределах этого интервала.

Ночь максимальной активности, то есть "пик" Персеид, придется на 12-13 августа 2025 года. Наивысшая интенсивность ожидается около 02:38 UTC 13 августа. Это означает 04:38 (по Киеву) и позднюю ночь 12 августа для большей части Латинской Америки.

Критическим фактором, который будет определять впечатление от потока 2025 года, является фаза Луны. В течение пиковой ночи Луна будет находиться в фазе убывающей полнолуния с освещенностью 83%. Этот интенсивный лунный свет будет создавать яркую завесу на небе, которая затмит все метеоры, кроме самых ярких.

По этой причине 2025 год отмечен как год с "плохими" или "сложными" условиями для наблюдения Персеид.

Пик потока

Обычно во время пика можно увидеть до 100-150 метеоров в час при идеальных условиях. Астрономы называют этот показатель зенитальной часовой частотой (ЗЧЧ) – теоретическим максимумом, возможным только при абсолютно темном небе и радианте в зените.

Но в этом году реальность будет скромнее. В августе 2025-го Луна будет освещать более 80% ночного неба, и ее свет существенно уменьшит количество видимых метеоров. Поэтому стоит рассчитывать на значительно меньше чем 100 "падающих звезд" в час. Вместо "звездного дождя" наблюдения этого года обещают быть скорее камерными – с акцентом на качество, а не на количество.

И именно здесь Персеиды имеют свой козырь – так называемые огненные шары. Это чрезвычайно яркие метеоры, которые могут соперничать по блеску с Венерой и даже отбрасывать тени на землю.

Их свет способен пробиться сквозь лунную яркость, поэтому терпеливые наблюдатели смогут увидеть несколько действительно впечатляющих моментов.

Как подготовиться к "охоте" за метеорами

Для наблюдения за Персеидами не нужны телескопы или бинокли – они лишь ограничат поле зрения. Лучший инструмент – собственные глаза. Зато важен комфорт:

место – складное кресло, шезлонг или одеяло, чтобы смотреть вверх, не напрягая шею. Легкое поднятие головы поможет избежать сонливости;

теплая одежда – даже в августе ночи могут быть прохладными, особенно перед рассветом. Одевайтесь слоями, чтобы легко адаптироваться к изменениям температуры;

красный свет – фонарик с красным фильтром сохранит ночное зрение и не будет мешать другим;

закуски и напитки – термос с горячим чаем или кофе, вода и легкие перекусы сделают ночь комфортнее;

навигация по небу – мобильное приложение в «ночном режиме» поможет найти созвездие Персея и ориентиры для наблюдений.

Где искать темное небо

Европа – континент контрастов для любителей астрономии: густонаселенные города создают сильное световое загрязнение, но в то же время сохранились "острова темноты" – заповедные зоны с безупречным звездным небом. В этом году, учитывая яркую Луну (83% освещения), стоит отправляться как можно дальше от городов.

Заповедники темного неба сертифицирует Международная ассоциация темного неба (IDA). В Европе таких мест немало:

Великобритания – лидер по количеству парков: Нортумберлендский международный парк (золотой уровень), Брекон-Биконс, Сноудония, Эксмур и Йоркшир-Дейлс;

Германия – нацпарк Айфель (вблизи Кельна) и Баварский лес, который входит в трансграничный заповедник;

Венгрия – Нацпарк Хортобадь и Парк звездного неба Желица с обсерваторией;

Франция – Нацпарк Севенны и обсерватория Пик-дю-Миди в Пиренеях;

Греция — первый международный парк темного неба в Нацпарке горы Энос (Кефалония), а также Олимп и отдаленные районы Крита;

Португалия – заповедник Алкева в Алентежу, известный как первый «Туристический пункт звездного сияния»;

Польша – Бещадский парк звездного неба на границе со Словакией и Украиной;

Испания активно развивает астротуризм через фонд Starlight. Самые известные локации:

Арагон – Сьерра-де-Альбаррасин и Гудар-Хаваламбре. Кастилия-Ла-Манча и Кастилия-и-Леон – Серрания-де-Куэнка и Сьерра-де-Гредос. Эстремадура и Андалусия – водохранилище Габриэль-и-Галан, Лос-Каликантос, Сьерра-Сур-де-Севилья и Капилейра (Альпухарра). Канарские острова – Тенерифе и Ла-Пальма с первоклассными обсерваториями. Мадрид – из-за городского светового загрязнения стоит отправляться в горы: Силья-де-Фелипе II, Сьерра-де-Гвадаррама, Ла-Педриса.

Среди других направлений: Нацпарк Эвре-Пасвик в Норвегии, остров Манде в Дании и приграничные регионы Изер и Шумава между Польшей и Чехией.

