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Телескоп Джеймса Уэбба показал, как формируются звезды в туманности в 4000 световых годах от Земли

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал процесс формирования звезд в туманности Кошачья Лапа (NGC 6334) в 4000 световых годах от Земли. Инфракрасные изображения показали молодые звездные скопления и газопылевые структуры, что позволяет глубже понять рождение звезд.

Телескоп Джеймса Уэбба показал, как формируются звезды в туманности в 4000 световых годах от Земли

Телескоп Джеймса Уэбба сделал новое впечатляющее открытие - он зафиксировал процесс формирования звезд в туманности Кошачья Лапа (NGC 6334), расположенной в созвездии Скорпиона. Изображения, полученные с помощью инфракрасной камеры, позволили ученым увидеть молодые звездные скопления и газово-пылевые структуры, которые до сих пор были скрыты от человеческого глаза. По словам NASA, открытие позволяет глубже понять турбулентный процесс рождения звезд в отдаленных уголках Вселенной, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Телескоп Джеймса Уэбба, самый мощный в истории астрономии, снова поразил научное сообщество. На этот раз он зафиксировал процесс рождения звезд в туманности Кошачья Лапа, расположенной в созвездии Скорпиона - примерно в 4000 световых годах от Земли. Эта массивная эмиссионная туманность, также известная как NGC 6334, является активной звездообразующей областью. Свое название она получила благодаря характерным круглым формам, напоминающим отпечатки лапы кошки.

Внутри одного из таких "следов", по данным NASA, обнаружены миниатюрные структуры, состоящие из газа, пыли и молодых звезд. Именно их и удалось зафиксировать инфракрасной камерой NIRCam телескопа Уэбба.

Спустя три года своей миссии Уэбб продолжает выполнять свою задумку – раскрывая ранее скрытые аспекты Вселенной, от процесса звездообразования до некоторых древнейших галактик 

– отметил Шон Домагал-Голдман, временный директор Отдела астрофизики NASA.

Туманность позволяет наблюдать турбулентные процессы, которые происходят во время превращения молекулярных облаков в массивные звезды - один из наименее изученных этапов эволюции Вселенной. Когда молодые массивные звезды пробиваются сквозь окружающий газ и пыль, они образуют характерное свечение - на снимках его видно синим цветом.

NASA подчеркивает, что эти "революционные" молодые звезды хоть и живут недолго, но играют ключевую роль в развитии своей галактики.

На фото четко видны оранжево-коричневые слои пыли, а также темные пятна - это плотные нити вещества на переднем плане, за которыми продолжают формироваться новые звезды. Маленькие красные сгустки ближе к центру снимка указывают на области активного звездообразования. Некоторые голубовато-белые звезды, например, та, что расположена в нижнем левом углу, выглядят особенно четко — это результат очистки пространства вокруг них от пыли благодаря их интенсивному излучению.

Особенно интересный фрагмент - яркий красно-оранжевый овал в верхнем правом углу, который, по оценкам NASA, является плотным участком, где только начинается звездообразование. Об этом свидетельствует отсутствие большого количества звезд на заднем плане.

Следы жизни за пределами Солнечной системы: ученые обнаружили странные вещества в атмосфере гигантской планеты17.04.2025, 20:13 • 11028 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
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