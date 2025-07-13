Телескоп Джеймса Вебба показав, як формуються зірки в туманності за 4000 світлових років від Землі

Телескоп Джеймса Вебба зробив нове вражаюче відкриття - він зафіксував процес формування зірок у туманності Котяча Лапа (NGC 6334), розташованій у сузір’ї Скорпіона. Зображення, отримані з допомогою інфрачервоної камери, дозволили вченим побачити молоді зоряні скупчення та газово-пилові структури, які досі були приховані від людського ока. За словами NASA, відкриття дає змогу глибше зрозуміти турбулентний процес народження зірок у віддалених куточках Всесвіту, пише УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

Телескоп Джеймса Вебба, найпотужніший в історії астрономії, знову вразив наукову спільноту. Цього разу він зафіксував процес народження зірок у туманності Котяча Лапа, розташованій у сузір’ї Скорпіона - приблизно за 4000 світлових років від Землі. Ця масивна емісійна туманність, також відома як NGC 6334, є активною зореутворювальною областю. Свою назву вона отримала завдяки характерним круглим формам, що нагадують відбитки лапи кішки.

Усередині одного з таких "слідів", за даними NASA, виявлено мініатюрні структури, що складаються з газу, пилу та молодих зірок. Саме їх і вдалося зафіксувати інфрачервоною камерою NIRCam телескопа Вебба.

Через три роки своєї місії Вебб продовжує виконувати свою задумку – розкриваючи раніше приховані аспекти Всесвіту, від процесу зореутворення до деяких найдавніших галактик – зазначив Шон Домагал-Голдман, тимчасовий директор Відділу астрофізики NASA.

Туманність дає змогу спостерігати турбулентні процеси, які відбуваються під час перетворення молекулярних хмар на масивні зорі - один із найменш вивчених етапів еволюції Всесвіту. Коли молоді масивні зорі пробиваються крізь навколишній газ і пил, вони утворюють характерне світіння - на знімках його видно синім кольором.

NASA підкреслює, що ці "революційні" молоді зорі хоч і живуть недовго, але відіграють ключову роль у розвитку своєї галактики.

На фото чітко видно помаранчево-коричневі шари пилу, а також темні плями - це щільні нитки речовини на передньому плані, за якими продовжують формуватись нові зорі. Маленькі червоні згустки ближче до центру знімка вказують на області активного зореутворення. Деякі блакитно-білі зорі, як-от та, що розташована в нижньому лівому куті, мають особливо чіткий вигляд — це результат очищення простору навколо них від пилу завдяки їхньому інтенсивному випромінюванню.

Особливо цікавий фрагмент - яскравий червоно-помаранчевий овал у верхньому правому куті, який, за оцінками NASA, є щільною ділянкою, де тільки починається зореутворення. Про це свідчить відсутність великої кількості зірок на задньому плані.

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