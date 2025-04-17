Сліди життя поза межами Сонячної системи: вчені виявили дивні речовини в атмосфері гігантської планети

На гігантській планеті K2-18 b, що знаходиться на відстані 124 світлових років від Землі, науковці виявили хімічні речовини, які на Землі виробляються водоростями. Це змусило науковців сперечатися щодо можливого існування життя на цій планеті.

Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба за планетою під назвою K2-18 b допомогло виявити хімічні відбитки двох сполук, які на Землі, як відомо, виробляються лише життям.Виявлення хімічних речовин диметилсульфіду (DMS) і диметилдисульфіду (DMDS) не є стовідсотковим доказом біологічної активності прибульців, але може наблизити відповідь на питання, чи є життя на інших планетах.

"Це найвагоміший на сьогодні доказ біологічної активності за межами Сонячної системи. Ми дуже обережні. Ми повинні запитати себе, чи справжній сигнал і що він означає. Це може бути переломним моментом, коли раптом ми зможемо відповісти на фундаментальне питання про те, чи ми самотні у Всесвіті", - сказав професор Нікку Мадхусудхан, астрофізик з Кембриджського університету, який керував спостереженнями.

Інші науковці налаштовані більш скептично, оскільки залишаються питання. Зокрема чи загальні умови на K2-18 b сприятливі для життя та чи можна розглядати DMS і DMDS, які в основному виробляються морським фітопланктоном на Землі, як сигнали біологічної активності.

Спостереження

K2-18 b знаходиться в сузір’ї Лева. Ця планета майже в дев’ять разів масивніша за Землю і в 2,6 рази більша. Вона обертається в зоні життя своєї зірки, холодного червоного карлика, меншого за половину Сонця. У 2019 році космічний телескоп Хаббл виявив водяну пару в атмсфері K2-18 b, тоді вчені оголосили це "найбільш придатним для життя світом" за межами Сонячної системи.

Під час подальших спостережень команди Мадхусудхана в 2023 році було виявлено, що появу пари спровокував метан, але все ж K2-18 b підпадав під визначення придатної для життя планети, адже вона вкрита величезним, глибоким океаном.

Телескоп Вебба виявив нові факти про формування планет у ранньому Всесвіті

Проте науковці продовжують сперечатися щодо можливості біологічної активності там.

Планети за межами нашої Сонячної системи занадто далекі, щоб їх можна було дістатися за допомогою роботизованих космічних кораблів. Але вчені можуть оцінити їхній розмір, щільність і температуру та дослідити хімічний склад, відстежуючи екзопланету, коли вона проходить повз свою зірку-господаря, і вимірюючи світло зірок, яке пройшло через її атмосферу.

В останніх спостереженнях було помічено, що довжини хвиль, які поглинають DMS і DMDS, раптово зменшуються, коли K2-18 b блукає перед червоним карликом. Це може вказувати на достатню кількість цих речовин там.

Сигнал був сильним і чітким. Якщо ми можемо виявити ці молекули на планетах, придатних для життя, це перший раз, коли ми можемо зробити це як вид... це вражає, що це можливо - сказав Мадхусудхан.

Висновки, опубліковані в The Astrophysical Journal Letters, свідчать про те, що концентрація DMS та DMDS у тисячі разів більша, ніж на Землі. Залишається 0,3% на те, що раптове зменшення хвиль було випадковим, а це не відповідає золотому стандарту для відкриттів у фізиці.

Можуть бути процеси, про які ми не знаємо, які виробляють ці молекули. Але я не думаю, що існує якийсь відомий процес, який міг би пояснити це без біології - сказав Мадхусудхан.



Суперечки науковців

Складність виявлення інших потенційних процесів, які б вказували на існування життя там полягає в тому, що умови на K2-18 b залишаються спірними. У той час як команда Кембриджа віддає перевагу океанському сценарію, інші кажуть, що дані свідчать про газову планету або планету з океанами, які складаються з магми, а не з води.

Також виникає питання, чи міг DMS бути принесений на планету кометами. Для цього знадобилася б інтенсивність бомбардування, яке здається неймовірним. Також припускають, що речовина могла бути вироблена у гідротермальних джерелах, вулканах чи грозах через екзотичні хімічні процеси.

Життя — це один із варіантів, але він один із багатьох. Нам доведеться суворо виключити всі інші варіанти, перш ніж вимагати життя - сказала доктор Нора Ханні, хімік з Інституту фізики Бернського університету, чиї дослідження показали присутність DMS на планеті.

Мій скептицизм щодо будь-яких тверджень, що стосуються доказів життя, постійно повертається до 11 не тому, що я не думаю, що там існує інше життя, а тому, що я відчуваю, що для такого глибокого та важливого відкриття тягар доведення має бути дуже, дуже високим - сказав доктор Джо Барстоу, вчений-планетолог з Відкритого університету.

ESA показало Великий Бар'єрний риф з космосу