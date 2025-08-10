Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Киев • УНН
ВСУ полностью зачистили село Бессаловка в Сумской области от российских войск. Операцию провели подразделения штурмового полка и батальона ВСУ, ликвидировав 18 оккупантов.
Населенный пункт Бессаловка полностью зачищен от российских войск. К операции привлечены подразделения штурмовых полка и батальона ВСУ.
Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.
В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.
Напомним
Силы обороны Украины освободили пограничное село Кондратовка в Сумской области. В освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.
ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов16.02.25, 14:00 • 60828 просмотров