Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области

ВСУ полностью зачистили село Бессаловка в Сумской области от российских войск. Операцию провели подразделения штурмового полка и батальона ВСУ, ликвидировав 18 оккупантов.

Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области

Населенный пункт Бессаловка полностью зачищен от российских войск. К операции привлечены подразделения штурмовых полка и батальона ВСУ.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

- передает Генштаб.

Напомним

Силы обороны Украины освободили пограничное село Кондратовка в Сумской области. В освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.

Игорь Тележников

Война
Сумская область
Вооруженные силы Украины