Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Київ • УНН
ЗСУ повністю зачистили село Безсалівка на Сумщині від російських військ. Операцію провели підрозділи штурмових полку та батальйону ЗСУ, ліквідувавши 18 окупантів.
Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Збройні Сили України звільнили населений пункт Безсалівка у Сумській області.
В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави.
Нагадаємо
Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. У звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.
