Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 38172 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 119784 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 93858 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 268616 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 153575 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 328378 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 301628 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106825 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149447 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

ЗСУ повністю зачистили село Безсалівка на Сумщині від російських військ. Операцію провели підрозділи штурмових полку та батальйону ЗСУ, ліквідувавши 18 окупантів.

Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

Населенний пункт Безсалівка повністю зачищено від російських військ. До операції залучено підрозділи штурмових полку та батальйону ЗСУ.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Збройні Сили України звільнили населений пункт Безсалівка у Сумській області.

 В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави.

- передає Генштаб.

Нагадаємо

Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. У звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

Ігор Тележніков

Війна
Сумська область
Збройні сили України