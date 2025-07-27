Українські військові звільнили Кіндратівку на Сумщині - СтратКом

Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом), інформує УНН.

Зазначається, що військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області.

Станом на зараз у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи