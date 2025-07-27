Українські військові звільнили Кіндратівку на Сумщині - СтратКом
Київ • УНН
Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. У звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.
Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області.
Станом на зараз у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи
Контекст
25 липня про звільнення Кіндратівки повідомили в аналітичному проєкті DeepState. За інформацією аналітиків, 225 ОШП закінчив зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл противник зазнав великих втрат.
6 червня російські війська захопили Кіндратівку та Олексіївку в Сумській області.
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