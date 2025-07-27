Украинские военные освободили Кондратовку в Сумской области - СтратКом
Киев • УНН
Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области. В освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.
Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, входящими в состав сил и средств группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области.
По состоянию на сейчас в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия
Контекст
25 июля об освобождении Кондратовки сообщили в аналитическом проекте DeepState. По информации аналитиков, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел противник понес большие потери.
6 июня российские войска захватили Кондратовку и Алексеевку в Сумской области.
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