Украинские военные освободили Кондратовку в Сумской области - СтратКом

Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, входящими в состав сил и средств группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника, освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области.

По состоянию на сейчас в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия - говорится в сообщении.

Контекст

25 июля об освобождении Кондратовки сообщили в аналитическом проекте DeepState. По информации аналитиков, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел противник понес большие потери.

6 июня российские войска захватили Кондратовку и Алексеевку в Сумской области.

На Сумщине в течение недели было эвакуировано 60 человек, среди них 10 детей