На Сумщине в течение недели было эвакуировано 60 человек, среди них 10 детей

В Сумской области продолжается эвакуация из приграничных общин. В частности, за эту неделю из трех районов эвакуировались более 60 человек, среди них десять детей, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

"Это жители Великописаревской, Белопольской, Речковской, Ворожбянской, Глуховской и Середино-Будской общин", - сообщил Григоров.

Он добавил, что сейчас эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах области, которые постоянно обстреливает российская армия.

"Мы продолжаем помогать всем, кто принимает решение покинуть опасные населенные пункты", - подчеркнул Григоров.

Он добавил, что на более безопасных территориях люди могут обратиться в транзитный центр, получить базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь, оформить выплаты и узнать о вариантах расселения.

"В центре также можно записаться на еженедельный бесплатный эвакуационный рейс поезда №45 Сумы–Ужгород. Телефон для справок: 068 937 0000", - отметил Григоров.

Дополнение

В Сумской области российский дрон атаковал медиков, эвакуировавших раненого гражданского. За сутки 13 июля в результате российских атак пострадали 9 человек, один погиб.

В Сумской области враг атаковал Хотинскую общину, в результате чего 74-летняя женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. За сутки зафиксировано почти 90 обстрелов, есть погибшие и раненые мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура.