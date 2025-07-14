На Сумщині ворог атакував дроном медиків під час евакуації пораненого

російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

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За його словами, після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

У них гостра реакція на стрес. Всім пораненим надається необхідна медична допомога - зазначив Грогоров.

Він також розповів, що загалом за добу 13 липня внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей, одна людина загинула.

"Обстріли фіксували в ряді громад області. Поранені цивільні – у Шосткинській, Середино-Будській, Сумській та Новослобідській громадах", - констатував керівник ОВА.

Нагадаємо

12 липня у Сумській області внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинуло дві особи. Також виникла пожежа у житловому секторі однієї з громад.

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