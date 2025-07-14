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На Сумщині ворог атакував дроном медиків під час евакуації пораненого

Київ • УНН

 • 298 перегляди

На Сумщині російський дрон атакував медиків, які евакуювали пораненого цивільного. За добу 13 липня внаслідок російських атак постраждало 9 людей, одна загинула.

На Сумщині ворог атакував дроном медиків під час евакуації пораненого

російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

У них гостра реакція на стрес. Всім пораненим надається необхідна медична допомога

- зазначив Грогоров.

Він також розповів, що загалом за добу 13 липня внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей, одна людина загинула.

"Обстріли фіксували в ряді громад області. Поранені цивільні – у Шосткинській, Середино-Будській, Сумській та Новослобідській громадах", - констатував керівник ОВА.

Нагадаємо

12 липня у Сумській області внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинуло дві особи. Також виникла пожежа у житловому секторі однієї з громад.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
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