На Сумщині двоє людей загинули через ворожі обстріли

У Сумській області внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинуло дві особи. Також виникла пожежа у житловому секторі однієї з громад, повідомили в ДСНС, пише УНН.

У Великочернеччинському старостаті палало два будинки, ще два — пошкоджено. На жаль, загинули двоє мирних жителів. У Краснопільській громаді, внаслідок влучання, горіння відбувалося в житловому секторі - говориться у повідомленні.

У ДСНС попередили, що через загрози повторних обстрілів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи та перемітитися в укриття.

Попри небезпеку, фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння та не допустили подальшого поширення вогню - запевнили в ДСНС.

Доповнення

російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Сумській громаді, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Удар припав на одне з сіл Великочернеччинського старостату, спричинивши руйнування будинків.

Прикордонники Сумської області фіксують зростання обстрілів за допомогою безпілотників, тоді як раніше переважала артилерія. Ворог використовує різні типи дронів, включаючи FPV та дрони на оптоволокні, тероризуючи мирне населення та знищуючи інфраструктуру.