В Сумской области два человека погибли из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
В Сумской области в результате обстрелов погибли два человека, возник пожар в жилом секторе. В Великочернеччинском старостате горели два дома, еще два повреждены.
В Сумской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли два человека. Также возник пожар в жилом секторе одной из громад, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
В Великочернеччинском старостате горели два дома, еще два — повреждены. К сожалению, погибли двое мирных жителей. В Краснопольской громаде, в результате попадания, горение происходило в жилом секторе
В ГСЧС предупредили, что из-за угрозы повторных обстрелов спасатели были вынуждены временно приостанавливать работы и переместиться в укрытие.
Несмотря на опасность, специалисты ГСЧС ликвидировали все очаги горения и не допустили дальнейшего распространения огня
Дополнение
российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумской общине, в результате чего погибли двое гражданских. Удар пришелся на одно из сел Великочернеччинского старостата, вызвав разрушение домов.
Пограничники Сумской области фиксируют рост обстрелов с помощью беспилотников, тогда как ранее преобладала артиллерия. Враг использует различные типы дронов, включая FPV и дроны на оптоволокне, терроризируя мирное население и уничтожая инфраструктуру.