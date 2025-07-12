В Сумской области два человека погибли из-за вражеских обстрелов

В Сумской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли два человека. Также возник пожар в жилом секторе одной из громад, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

В Великочернеччинском старостате горели два дома, еще два — повреждены. К сожалению, погибли двое мирных жителей. В Краснопольской громаде, в результате попадания, горение происходило в жилом секторе - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что из-за угрозы повторных обстрелов спасатели были вынуждены временно приостанавливать работы и переместиться в укрытие.

Несмотря на опасность, специалисты ГСЧС ликвидировали все очаги горения и не допустили дальнейшего распространения огня - заверили в ГСЧС.

Дополнение

российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумской общине, в результате чего погибли двое гражданских. Удар пришелся на одно из сел Великочернеччинского старостата, вызвав разрушение домов.

Пограничники Сумской области фиксируют рост обстрелов с помощью беспилотников, тогда как ранее преобладала артиллерия. Враг использует различные типы дронов, включая FPV и дроны на оптоволокне, терроризируя мирное население и уничтожая инфраструктуру.