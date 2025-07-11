Кількість атак дронами на Сумщину значно зросла - ДПСУ

Прикордонники у межах Сумської області спостерігають збільшення кількості обстрілів за допомогою безпілотників. Раніше ворог завдавав частіше ударів з артилерії. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щоденно ворог не припиняє обстрілювати, зокрема і територію Сумщини, і прикордоння цієї території. Немає, напевно, такого напрямку, де ворог би не здійснював свої терористичні дії, наносячи удари зі своєї території. Для обстрілів ворог використовує все наявне озброєння. Зараз ми бачимо, що все ж таки кількість обстрілів за допомогою безпілотників значно зросла, якщо порівняти, наприклад, з періодом до цього року, коли все ж таки переважала артилерія. Зараз дрони - це і скиди з БПлА, це і FPV-дрони, дрони на оптоволокні, це і артилерія - сказав Демченко.

Він також наголосив, що ворог також прицільно б'є і по населеним пунктам, фактично продовжуючи тероризувати мирне населення України, знищуючи інфраструктуру, будинки людей.

За його словами, що активно дрони на оптоволокні окупанти застосовують саме у Сумській області, хоча удари дронами також присутні в межах Харківської області.

Нагадаємо

Російські війська вранці дронами атакували Суми, відомо про одного постраждалого. У Сумській області за минулу добу через ворожі обстріли двоє поранених.