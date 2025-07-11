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6 дронів за 15 хвилин: Суми вранці зазнали атаки рф, є постраждала

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Російські війська атакували Суми шістьма безпілотниками, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження нежитлових приміщень. За добу в Сумській області двоє мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілів.

6 дронів за 15 хвилин: Суми вранці зазнали атаки рф, є постраждала

Російські війська вранці дронами атакували Суми, відомо про одного постраждалого. У Сумській області за минулу добу через ворожі обстріли двоє поранених. Про це повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

Ворог близько 5:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками

- написав голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

З його слів, є пошкодження нежитлових приміщень.

До медиків звернулася мешканка Сумської громади, яка постраждала внаслідок ранкової атаки ворога. Під час обстрілу 62-річна жінка перебувала у дворі власного будинку і отримала поранення. Постраждалій надають медичну допомогу

- повідомив Григоров.

За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів території області, на жаль, є поранені мирні жителі: у Садівській громаді поранено 2 місцеві жителі (1990 р.н. та 1991 р.н.).

Протягом доби, з ранку 10 липня до ранку 11 липня, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: майже 40 скидань ВОГ з БпЛА; 25 ударів РСЗВ; 15 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари НАР по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення; у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок; у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік08.07.25, 12:02 • 43309 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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