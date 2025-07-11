6 дронов за 15 минут: Сумы утром подверглись атаке рф, есть пострадавшая

Российские войска утром дронами атаковали Сумы, известно об одном пострадавшем. В Сумской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов двое раненых. Об этом сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Враг около 5:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую громаду шестью беспилотниками - написал глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

По его словам, есть повреждения нежилых помещений.

К медикам обратилась жительница Сумской громады, пострадавшая в результате утренней атаки врага. Во время обстрела 62-летняя женщина находилась во дворе собственного дома и получила ранения. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь - сообщил Григоров.

По данным ОВА, в результате российских обстрелов территории области, к сожалению, есть раненые мирные жители: в Садовской громаде ранены 2 местных жителя (1990 г.р. и 1991 г.р.).

В течение суток, с утра 10 июля до утра 11 июля, российские войска совершили почти 120 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО: почти 40 сбросов ВОГ с БпЛА; 25 ударов РСЗО; 15 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА и ракетные удары НАР по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Середино-Будской громаде повреждены 7 частных жилых домов, административное здание, нежилое здание; в Лебединской громаде повреждено нежилое помещение; в Николаевской громаде поврежден частный жилой дом; в Сумской громаде повреждены нежилые помещения.

В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году